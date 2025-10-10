¡Úµð¿Í¡ÛÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢£Ã£Ì£Õ£Â¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó²ñ°÷¸þ¤±¤ËÍ¥ÀèÈÎÇä
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤«¤é¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÍ×¹à¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Ï¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò£±£²Æü¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä£Ã£Ì£Õ£Â¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó²ñ°÷¸þ¤±¤ËÃêÁªÀ©¤ÇÍ¥ÀèÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÆüËÜÌîµåµ¡¹½¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¢£Í¥ÀèÈÎÇä¤ÎÂÐ¾Ý»î¹ç
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë»î¹ç
£±£°·î£²£¸Æü¡¢£²£¹Æü¡¢£³£°Æü
£±£²Æü¡¡¸áÁ°£±£°»þ¡Á¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼
£±£³Æü¡¡Àµ¸á¡Á¡¡£Ã£Ì£Õ£Â¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷
£±£³Æü¡¡¸á¸å£¶»þ¡Á¡¡£Ã£Ì£Õ£Â¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥¥Ã¥º²ñ°÷
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÃêÁªÀ©¤Ç¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦
¢¨£±£´Æü¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä
¢¨£²£³Æü¤«¤é³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç°ìÈÌÈÎÇä