¥Õ¥¡¥ß¥ÞÂè2»ÍÈ¾´ü¡¢»ö¶ÈÍø±×¤Ï¾å´ü²áµîºÇ¹â¡¢ÆüÈÎ²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤â
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬10·î8Æü¡¢È¯É½¤·¤¿2026Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï¡¢±Ä¶ÈÁíÍø±×¤¬Á°Ç¯Èæ100²¯±ßÁý(4.6%Áý)2,297²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ËÁêÅö¤¹¤ë»ö¶ÈÍø±×¤¬99²¯±ßÁý(19.1%Áý)617²¯±ß¡¢Åö´üÍø±×¤ÏÆÃ¼ìÍ×°ø(¢¨)¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼Á92²¯±ßÁý(27.2%Áý)430²¯±ß¤ÈÁý¼ýÁý±×¤Ç¡¢»ö¶ÈÍø±×¤Ï¾å´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¡¼¥óÁ´Å¹Ê¿¶ÑÆüÈÎ¤ÏÁ°Ç¯Èæ2Ëü2,000±ßÁý(3.8%Áý)59Ëü5,000±ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£10·î8Æü¡¢ÅìµþŽ¥¼Ç±º¤ÎËÜ¼Ò¤Ç·è»»È¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢ºÙ¸«¸¦²ð¼ÒÄ¹¤é¤¬¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿(¢¨·è»»½ñ¾å¤ÎÅö´üÍø±×¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÃæ¹ñ»ö¶ÈºÆÊÔ¤ËÈ¼¤¦°ì²áÀÍø±×316²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿Î¢Ç¯¤ËÅö¤¿¤êÁ°Ç¯Èæ33.0%¸º¤Î¸º±×¡£¥«¥Ã¥³Æâ¤ÎÁý¸ºÎ¨¤ÏËÜ»æ»»½Ð)¡£
±Ä¶ÈÁíÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¼ç¤Ë´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤È¹¹ðŽ¥¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê40%ÁýÎÌºîÀï¡×¤ä¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×¤ÎÈÎÇä¹¥Ä´¤Ê¤É¤Ç´ûÂ¸Å¹ÆüÈÎ¤¬48¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡¢¾®·¿¥µ¥¤¥º¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ê¡ÖÁÚºÚ¡×¡¢Çä¾ìÌÌÀÑ³ÈÂç¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Û»Ò¡×¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤¬°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ê¡ÖÆüÍÑÉÊ¡×¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö¶ÈÍø±×¤Ï¡¢ÀëÅÁÈÎÂ¥¤Î¶¯²½¤ä¡¢¸øÅª»Ù±ç½Ì¾®¤Ë¤è¤ë¿åÆ»¸÷Ç®ÈñÉéÃ´ÁýŽ¥¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÈæÎ¨Áý²Ã¤Ë¤è¤ë·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É³°Éô´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë·ÐÈñ¸º¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥¹¥È¸«Ä¾¤·Åù¤ÇÈÎ´ÉÈñ¤òÁ°Ç¯ÊÂ¤ËÊÝ¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Ü±Ä¶ÈÁíÍø±×¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬Áý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¾å´ü¤ÎÁí³ç¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï²¿¤«¡¢²ÃÌÁÅ¹¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄÉµá¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¥â¥á¥ó¥¿¥à¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊŽ¥¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¤Î¤ª¤à¤¹¤ÓÀ½Â¤µ¡¤òºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î¹©¾ì¤ËÀßÃÖ´°Î»¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸ú²Ì¤òµó¤²¡¢ÊÆÈÓ¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Î°Õ¼±¹âÍÈ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(ºÙ¸«¼ÒÄ¹)¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÁýÎÌ´ë²è¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¤Î¹¥Ä´¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¥È¥¯¡×³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¡¢¾¦ÉÊ¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¥È¥¯¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¡×(Æ±)¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤ÎÇä¾ì²½¤Ë¤è¤ëÇä¾ìÌÌÀÑ³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î½¤Àµ¤¬°ì½ä¤·¡¢8·îËö¤Î¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ62Å¹ÊÞÁý¤Î1Ëü6,335Å¹ÊÞ¤ÈºÆÅÙÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ï1Ëü1,000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï2,700Ëü·ï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É³ÈÂç¤·¤¿¡£
²¼´ü¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈÎÂ¥´ë²è¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãæ¿©¾¦ÉÊ¤ò¶¯²½¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¥È¥¯´ë²è¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¯²½¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¡¼¥É¤Î¿·µ¬Êç½¸¤ò10·î1Æü¤«¤é³«»Ï¡£¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë5%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»Üºö¤ò¹Ô¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¾å´ü¡¢Æ±¼Ò¤¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎºÇ½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ëÊ¿¶Ñ²ÃÌÁ¼ÔÍø±×¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç33%Áý¤È¿Ä¹¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥§¡¼¥óÁ´Å¹Ê¿¶ÑÆüÈÎ¤âÁ°Ç¯Èæ2Ëü2,000±ßÁý¤Î59Ëü5,000±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢´ûÂ¸Å¹ÆüÈÎ¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.1%Áý¤È¿Ä¹¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¼¥í¶âÍø¤Ç¥³¥¹¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ°Û¤Ê»þÂå¤Î³ÈÂç¶¥Áè¤Î¾õ¶·¤È¡¢º£¤Ï´Ä¶¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¶âÍø¤¬Éü³è¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÌÁ¼Ô¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±Ä¶ÈÍø±×³ÈÂç¤Ë»ëÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤Î¿Í¼êÉÔÂŽ¥¿Í·ïÈñ¹âÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤ËÍø±×¤ò²Ô¤°¤³¤È¤òºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í·ïÈñ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÆü¾¦(ÆüÈÎ)¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
