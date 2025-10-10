¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¼ç±é¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー¡¡AIºÛÈ½¡Ù2026Ç¯1·î¸ø³«·èÄê ¨¡ AI¤ËºÛ¤«¤ì¤ë¶áÌ¤Íè¡¢90Ê¬°ÊÆâ¤ËÌµ¼Â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¨½è·º
¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¼ç±é¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー¡¡AIºÛÈ½¡Ù¤¬2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£USÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¤ÈÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Çー¥¿ー¥Ùー¥¹¤«¤é¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤»¤è¡ª¤¿¤À¤·À©¸Â»þ´Ö¤Ï90Ê¬¡£¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð¡¢Â¨½è·º¡©
¶§°ÈÈºá¤¬Áý²Ã¤·¡¢¸·³Ê¤Ê¼£°ÂÅýÀ©¤Î¤¿¤á¤ËAI¤¬»ÊË¡¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÌ¤Íè¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÉÒÏÓ·º»ö¤Î¥ì¥¤¥ô¥ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç¥Þー¥·ーºÛÈ½½ê¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÑÍºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÈà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö·ïÁ°¤ÎÃÇÊÒÅª¤Êµ²±¤Î¤ß¡£¼«¤é¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Çー¥¿ー¥Ùー¥¹¤«¤é¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAIºÛÈ½´±¤¬»»½Ð¤¹¤ë¡ÉÍºáÎ¨¡É¤òµ¬ÄêÃÍ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ìµºá¾ÚÌÀ¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤Ï90Ê¬¡£¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÂ¨½è·º¡£ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤òÏÇ¤ï¤¹¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー¤À¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëAI¤¬¿·»þÂå¤ÎºÛÈ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿ー¥Ùー¥¹¤«¤éÉ¬»à¤Ë¼«¤é¤ÎÌµ¼Â¤Î¾Úµò¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶áÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó±Ç¤¨È´·²¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£
AIºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó·º»ö¤È¤·¤Æ¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡£¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÄ¶Âçºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿Âç¤Ê¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿ー¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
Èà¤ËÂÐÖµ¤¹¤ëAIºÛÈ½´±Ìò¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡ー¥¬¥½¥ó¡£Á´À¤³¦¤Ç500²¯±ß°Ê¾å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬Æ´¤ì¤ë¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥¸¥§¥Ëー¡¦¥ê¥ó¥ÉÌò¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¸å¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡ØDUNE/¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ØÈ´Å§¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Øsearch¡¿¥µー¥Á¡Ù¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥àー¥ë¡¦¥Ù¥¯¥Þ¥ó¥Ù¥È¥Õ¡£¤Î¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥íー¥ô¥§¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー¡¡AIºÛÈ½¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£