¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¤é¹ë²Ú¥¹¥¿ー¤¬¶¥±é¤·¤¿¿Íµ¤ÈÈºá±Ç²è¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÁ°Æüëý±Ç²è¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¡Ù¡Ê2014¡Ë¡Ø¥¢¥êー¡¿ ¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡¦¥¯ー¥Ñー¤¬½Ð±é¸ò¾ÄÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ø¥ß¥Ê¥ê¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥êー¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬º£¤â´ë²è¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯ー¥Ñー¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥í¥Óー¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¶¦±é¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç·ÀÌó¤ÏÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¯ー¥Ñー¤Ï¥Á¥ç¥ó¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¸å¡¢»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ï2026Ç¯¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
2022Ç¯¤ËÂè°ìÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö1960Ç¯Âå¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Î¥¥ã¥êー¡¦¥½¥í¥â¥ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡×¥·¥êー¥º¤Î¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬ÁÏÂ¤¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£À½ºî¤Ï¥í¥Óー¤¬Î¨¤¤¤ëLuckyChapg¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¥¯ー¥Ñー¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥°¥ªー¥Ðー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¢¥êー¡¿ ¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¡Ù¤È¡Ø¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡§¤½¤Î²»³Ú¤È°¦¤È¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¦µÓËÜ¡¦À½ºî¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯ー¥Ñー¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢µìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¥í¥Óー¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ë¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤Ë¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤À¡£¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÁ°Æüëý±Ç²è¤Ï2026Ç¯¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¡£
¤Ê¤ªËÜ¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º14¡Ù¤â¡£¤³¤Á¤é¤â2026Ç¯¤Ë»£±Æ¤ò»Ï¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
