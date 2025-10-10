¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡¦¥¿¥Ê¥«¥¬¡¢Ì¼¡õÉ×¤«¤é¤Î¡ÈÆ¬Éï¤Ç¡É²ÈÂ²Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡ÛÃË½÷2¿ÍÁÈYouTuber¡¦¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¤Î¥¿¥Ê¥«¥¬¤¬10·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æü¾ï¤Î²ÈÂ²Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Ç¯Á°¤Ë½Ð»º¿Íµ¤YouTuber Ì¼¤È¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È
¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡Ö¤è¤·¤è¤·¤·¤Æ¡×¤ÈÌ¼¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£É×¤¬¥¿¥Ê¥«¥¬¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¸«ËÜ¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÌ¼¤â¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¥¿¥Ê¥«¥¬¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÆü¾ï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏNHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¤¢¤µ7»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ëµ¤¤¬°Ü¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤Ì¼¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¬¥¥å¡¼¥È¡×¡Ö¤è¤·¤è¤·¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯7·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
