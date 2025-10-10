¥Üー¥Ê¥¹¤¬µëÍ¿²½¤µ¤ì¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤íÂ»¤¹¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
¥Üー¥Ê¥¹¤ÈµëÍ¿¡¢À©ÅÙ¾å¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¡Ê¾ÞÍ¿¡Ë¡×¤È¡ÖµëÍ¿¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ©ÅÙ¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤ÏËè·î¤Î´ðËÜÅª¤ÊÊó½·¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤¬·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤ÎµëÍ¿³Û¤Ï¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ç¯¤Ë1～2²ó»Ùµë¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÊó½·¤Ç¤¹¡£¥Üー¥Ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·×»»ÊýË¡¤ÏµëÍ¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ç¯3²ó°Ê²¼¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡ÖÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡×¤ò¤â¤È¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¶â³Û¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖµëÍ¿¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤«¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤Ë¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«
²¾¤Ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿40Ëü±ß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò¡¢12¥ö·î¤ËÊ¬¤±¤ÆËè·î¤ÎµëÍ¿¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·î¡¹¤ÎµëÍ¿¤ÏÌó3Ëü3000±ßÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µëÍ¿²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ëè·î¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÈùÁý¤¹¤ë
·îµë¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤ÎÅùµé¤¬¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åùµé¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ëè·î°ú¤«¤ì¤ë¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ¡Ê½êÆÀÀÇ¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
·îµë¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤ÎÀÇÎ¨¤¬¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤ÏÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ç²áÉÔÂ¤¬Àº»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µëÍ¿²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆËè·î¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ä½êÆÀÀÇ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÇ¯¼ý¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ê¼è¤ê¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¡© Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë40Ëü±ß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò°ì³ç¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¾ì¹ç¤È¡¢12¥ö·î¤ËÊ¬¤±¤ÆµëÍ¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼ê¼è¤ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Ê²¼¤Ï´Ê°×Åª¤ÊÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¹µ½üÎ¨¤Ï°ìÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦»Ùµë³Û¡§40Ëü±ß
¡¦¹µ½ü¡ÊÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¡§7Ëü±ß¡Ê17.5¡óÁÛÄê¡Ë
¡¦¼ê¼è¤ê¡§33Ëü±ß
¡¦·î¤¢¤¿¤êÁý³Û¡§3Ëü3000±ß
¡¦Ç¯´ÖÁý²Ã¡§3Ëü3000±ß ¡ß 12 = 39Ëü6000±ß
¡¦¹µ½ü¡ÊÁý²ÃÊ¬¤ÎÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¡§7Ëü9200±ß¡Ê20¡óÁÛÄê¡Ë
¡¦¼ê¼è¤ê¡§31Ëü6800±ß
¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢µëÍ¿²½¤¹¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤¬Ç¯´Ö¤ÇÌó1Ëü3200±ß¸º¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¡¢ÉÞÍÜ¤ÎÍÌµ¡¢µëÍ¿¿å½à¡¢ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µëÍ¿²½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼ê¼è¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³ÎÇ§¤ÏÉ¬Í×
40Ëü±ß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤òµëÍ¿²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢À©ÅÙ¾å¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ä¸»ÀôÄ§¼ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¼ý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÇ¯´Ö¤Î¼ê¼è¤ê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
µëÍ¿²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ëè·î¤Î¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð²È·×´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥íー¥ó¿³ºº¤Ê¤É¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î¡¹¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Ç¸«¤ì¤Ð»ÙÊ§Áí³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー