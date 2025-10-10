¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー2¡Ù2027Ç¯7·îUS¸ø³«·èÄê
Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ÎÂ³ÊÔÀ½ºî¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬Â³Åê¤·¡¢2027Ç¯7·î23Æü¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÊÆ¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Ï10·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È 2¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤¬¸½ºßÀ½ºîÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¹Û»³¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¹¤¬Ì³¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥¿¤È¶¦¤ËµÓËÜ¤âÃ´Åö¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¢¥êー¡¦¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡¢¥±¥¤¥ë¡¦¥Ü¥¤¥¿ー¡¢¥í¥¤¡¦¥êー¡¢¥È¥ë¥Õ¥£¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ªー¥é¥Õ¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥â¥¢¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡£2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´ÊÆ¤Ç1²¯6,200Ëü¥É¥ë¡¢Á´À¤³¦¤Ç3²¯1,200Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý¤äSNS¤Ç¤Î¡È¥Á¥¥ó¥¸¥ç¥Ã¥ー¡É¥Öー¥à¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÀ¤³¦¶½¼ý¤Ï9²¯5,700Ëü¥É¥ë¤ËÅþÃ£¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡Ê10²¯3,000Ëü¥É¥ë¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡ÙÂ³ÊÔ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
