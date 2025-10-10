¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó3¡ÙÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥°¥é¥à¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¸ø³«
Á´¤Æ¤Î´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤òµ½¤¯¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¥·¥êー¥ºÂÔË¾¤ÎÂè3ºî¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØNow You See Me: Now You Don¡Çt¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢Ê¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥°¥é¥à¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æ¥ì¥ª¥°¥é¥à¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¾ÇÅÀ¤ò¤º¤é¤¹¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë³¨¤ä¿Þ¤Î¤³¤È¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー²èÁü¤Ç¤Ï°ì¸«±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¾ÇÅÀ¤ò¤º¤é¤¹¤È¡Ä¡Ä±Ç²è¤Î¸¶Âê¤Ç¤¢¤ë¡ÖNOW YOU SEE ME¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤Û¤é¡¢¸«¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊNow You See Me¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÂçÃÀ¤ÊÈÈºá·×²è¤ËÄ©¤à¥¹ー¥Ñー¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦¥Áー¥à¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¡×¤òÉÁ¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡£2013Ç¯¤ÎÂè1ºî¡¢2016Ç¯¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó ¸«ÇË¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ËÂ³¤¯¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÂè3ºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëJ¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥é¥¹Ìò¤Î¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¥ËーÌò¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥ÀーÌò¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥êー¥Ö¥¹Ìò¤Î¥¢¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¤¬Á´°÷Éüµ¢¡£FBIÁÜºº´±¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥íー¥ºÌò¤Î¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¼ïÌÀ¤«¤·¤ò¤¹¤ëÏ·¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êーÌò¤Î¥âー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤âÉüµ¢¤¹¤ë¡£
2025Ç¯11·î14Æü¤è¤êUS¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè4ºî¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÉÔÌÀ¡£