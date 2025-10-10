¡ÈÄÌÊó¼Ô¡É¤È¤µ¤ì¤¿Îø¿Í¤¬»àË´¡¡BTS¡¦JIMIN¤«¤é¤â¼Ú¶â¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ·Ý¿Í¡Ê39¡Ë¤Î°û¼ò±¿Å¾»ö·ï¤È´ØÏ¢¤«
°ãË¡ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç¼«½ÍÃæ¤À¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¡Ê39¡Ë¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦JIMIN¤«¤é¤â¼Ú¶â¤Î¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¡¢ÄÌÊó¼Ô¤ÏÎø¿Í¡©
10·î10Æü¡¢¿ÎÀî¡¦ÉÙÊ¿¡Ê¥×¥Ô¥ç¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î5Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙÊ¿¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤ÎÎø¿ÍA¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¿Í¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï9·î24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢A¤µ¤ó¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¦È¯Åö»þ¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÏÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë³ºÅö¤¹¤ë0.11¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢·Ù»¡¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤¬¿ÎÀî¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌÊó¼Ô¤¬A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤Î²áÄø¤Ç¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ÎÄÌÊó¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï2024Ç¯10·î¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î°ãË¡ÅÒÇî¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï°ãË¡ÅÒÇî¤Ç¿ô²¯¥¦¥©¥ó¡Ê¿ôÀéËü±ß¡Ë¤òÏ²Èñ¤·¡¢¼Ú¤ê¤¿¶â³Û¤Ï23²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤¿Áê¼ê¤ÎÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¡¢BTS¤ÎJIMIN¡¢·Ý¿Í¤Î¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¡¢²Î¼ê¤Î¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Î°û¼ò±¿Å¾»ö·ï¤ÈA¤µ¤ó¤Î»àË´¤È¤Î´ØÏ¢À¤ò´Þ¤á¡¢»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤ò¿µ½Å¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁêÃÌÁë¸ý¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ¡ÊÅÅÏÃ¡¢¥á¡¼¥ëÁêÃÌ²ÄÇ½¡Ë
TEL¡§0570-783-556¡á¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë ¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç