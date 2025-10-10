¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¡ÖµåÃÄ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¡×¡¢ÀÐÀî¡¢²®ÌîÂàÃÄ½ä¤ë°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¡Ö°Õ¸«¡×¤Ë¼±¼ÔÈ¿ÏÀ...¡Ö¤Ê¤¼Ã¡¤«¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î9Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤òº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ëÀÐÀîÊâÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤È²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¡Ê39¡Ë¤ò½ä¤ë°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖµåÃÄ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò½³¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¥í¥Ã¥Æ¤Ï7Æü¡¢ÀÐÀî¡¢²®ÌîÎ¾Áª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤ÏÎ¾¼Ô¤ËÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¡¢²®Ìî¤È¤â¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤¯¡¢µåÃÄ¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¸Ç¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐÀî¡¢²®Ìî¤È¤â¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²®Ìî¤Ï£²·³¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.317¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÄãÌÂ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤êµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¼Ç¤¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
À¸¤¨È´¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö²áµî¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¸ùÏ«¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Áû¤°¤¬¡¢²®Ìî¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò½³¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯40ºÐ¡£¥±¥¬¤¬¤Á¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çï¼ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò½³¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æ±»þ¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤¢¤Þ¤ê1·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¡Ê1·³¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÉ¾²Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖµåÃÄ¤Ï¤è¤¯ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¡×
ÀÐÀî¡¢²®Ìî¤ÎÂàÃÄ¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µåÃÄ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¥±¥¬¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢µåÃÄ¤Ï¤è¤¯ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éµåÃÄ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é·¯¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¡Ê°ÜÀÒÀè¤ò¡ËÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤È¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿¿¤ÃÀè¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¸ùÏ«¼Ô¤À¤«¤é¥³¡¼¥Á¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÀÌó²ò½ü¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤¬Ã¡¤«¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
ÀÐÀî¤ÏÅìµþ¥¬¥¹¤«¤é13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î14Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»79¾¡66ÇÔ¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡£
°ìÊý¤Î²®Ìî¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤«¤é09Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ²¦¤Î2´§¤òÃ£À®¡£22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï¡¢Â¤ÎÉé½ý¤Ê¤É¤â¤¢¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»¤ÇÂÇÎ¨.283¡¢49ËÜÎÝÂÇ¡¢320ÂÇÅÀ¡¢260ÅðÎÝ¡£
