¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹³«ºÅÃæ¡ª¡¡¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤Î¾è¼Ö¤äVRÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡§Ì´¤ÈËâË¡¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¥ß¥¡Çs TODAY Vol.82
11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×GANG PARADE¡ÊÄÌ¾Î¡§¥®¥ã¥ó¥Ñ¥ì¡Ë¤Î¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥¤µ¤ó¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¼èºà¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ê¤ÉËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª
GANG PARADE¤Î¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥¤Ç¤¹¡ª
ËÜÆü10/10¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²èºÇ¿·ºî¤Î¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤Ç¤¹¡ª
À¤³¦½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤ÆCG¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¡¢±ÇÁü¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎò»Ë¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤Î3ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ZeroBase½ÂÃ«¤Ë¤Æ¡¢¡É¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡É¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¡ª
ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¥È¥í¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¶½Ê³¤ÎÍò¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡É¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Î¥È¥í¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖ¤¬´ðÄ´¤È¤·¤¿³°´Ñ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¡£
¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¡¢ºÙÉô¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª
¤Ê¤ó¤È¾è¼ÖÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¾è¤ë¤Î¤Ë°ì¶ìÏ«¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ª
ÌÜ¤ÎÁ°¤È²£¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¾è¼ÖÃæ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿±ÇÁü¤òQR¥³¡¼¥É¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Þ¤Ç»Ä¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¹¤®¤ë¡£
2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡É¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ùin VR Shibuya¡É¤ÎÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿½ÂÃ«¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëVR¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏVR½éÂÎ¸³¤Ç¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢VR¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡ª
¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä(¾Ð)
¼«Ê¬¤òÆ°¤«¤¹¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÅê¤²¤ë¡¢Èò¤±¤ë
¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°ºî¤ò°ìµ¤¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áàºî¤Ë´·¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢½ÐÍè¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¾¯¤·²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
Æ±¤¸¤¯2³¬¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤«¤éAIÊ¼»Î¤¬¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦º£ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢AIÊ¼»Î¤¬¤½¤Î¥²¡¼¥È¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡ª¡ª
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ä¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¡É¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡É¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10/13¤Þ¤Ç¤ÈÃ»¤¤³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤«¤éÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡ª
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥
TOP²èÁü¥Ç¥¶¥¤¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¸¥ó¥Ü¥¦¥µ¥È¥·
¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¡Vol.81¡§¡É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¤òÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤à¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥Õ¡¼¥É
https://getnews.jp/archives/3666597
¢¡Vol.80¡§åºÎï¤ÇÍÅ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
https://getnews.jp/archives/3664098
¢¡Vol.79¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤¬¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¿´Ìö¤ë¡É¥é¥½¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡É
https://getnews.jp/archives/3662464
¢¡Vol.78¡§½Ë¡¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼³«±à24¼þÇ¯¡ª¡¡¡É¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥é¥°¡¼¥ó¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¥ì¥Ý
https://getnews.jp/archives/3660197
¢¡Vol.77¡§¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¨¤Æ¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¥ì¥Ó¥å¡¼
https://getnews.jp/archives/3658644