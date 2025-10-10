ÄÞ¤ÎÀµ¤·¤¤ÀÚ¤êÊý¤Ï¡©ÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¯¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢ÄÞ¤ÎÀ°¤¨Êý¡£°¤¤»ÑÀª¤ÈÊâ¤Êý¤¬¡¢Â¤ÈÄÞ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤â
ÄÞ¤ÈÂ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¼êÆþ¤ìË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢Â¸µ¤«¤é·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¹½À®¡§Â¼À¥ÁÇ»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¥Í¥³¥Ý¥ó¥®¥Ý¥ó¥®¡Ë
ÄÞ¤Î°ÛÊÑ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÂ¤ÎÄÞ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
»Í³Ñ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ»Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¦
´ÙÆþÄÞ¡Ê¤«¤ó¤Ë¤å¤¦¤½¤¦¡Ë¤ä´¬¤ÄÞ¤Ê¤É¡¢ÄÞ¤ÎÀÚ¤êÊý¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÂ¤ÎÄÞ¤ÎÀÚ¤êÊý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤¤ÀÚ¤êÊý¤Ï¡¢»Í³Ñ¤¯ÀÚ¤ë¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥«¥Ã¥È¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»Ø¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀÚ¤ê¡¢Î¾³Ñ¤ò¾¯¤·¤À¤±´Ý¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÞ¤¬»Ø¤ÎÈéÉæ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¡¢Â»Ø¤Ë¤«¤«¤ëÂÎ½Å¤äÃÏÌÌ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ËÄñ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤¯ÀÚ¤ë¤Ë¤ÏÆ»¶ñ¤âÂç»ö¡£ÄÞÀÚ¤ê¤Ï¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿Ï¤¬¤è¤¯ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÚ¤ìÌ£¤¬°¤¤¤ÈÄÞ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¸¶°ø¤Ë¡£ÀÚ¤êÊý¤Ï¡¢²¼¤Î¿Ï¤ËÄÞ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¾å¤Î¿Ï¤ò¿âÄ¾¤Ë¤ª¤í¤¹¡£´¬¤ÄÞ¤äÊ¬¸ü¤¤ÄÞ¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼·¿ÄÞÀÚ¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£»Å¾å¤²¤ËÄÞ¤ÎÃÇÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢ÄÞ¤ä¤¹¤ê¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Â¤ÎÄÞ¤òÀÚ¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡¢·î1²ó¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×£³¡ËÄÞ¤òÀÚ¤ë
¡Ú ÄÞÀÚ¤ê¤ÎÁª¤ÓÊý ¡Û
°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖÊ¿·¿ÄÞÀÚ¤ê¡×¤Ï¡¢¿ÏÀè¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡ÊÄ¾¿Ï¡Ë¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£¿ÏÀè¤¬¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÞ¤¬´Ý¤¯ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¿¼ÄÞ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¡Ú ÄÞÀÚ¤ê¤ÇÀÚ¤ë ¡Û
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥«¥Ã¥È
»Ø¤ÎÀèÃ¼¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢1¥ß¥ê¤°¤é¤¤Ä¹¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢²£¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀÚ¤ë¡£°ìÅÙ¤ËÉý¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÞ¤ÎÃ¼¤«¤é5²ó¤¯¤é¤¤¤ËÊ¬¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¥«¥Ã¥È
¡¦´Ö°ã¤Ã¤¿ÀÚ¤êÊý
ÄÞ¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ê¤¹¤®¤ë¡Ö¿¼ÄÞ¡×¤Ï¡¢Â»Ø¤ÎÀèÃ¼¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢µ¡Ç½Äã²¼¤äÈî¸üÄÞ¤ò¾·¤¯¡£Î¾Ã¼¤ò¼Ð¤á¤ËÀÚ¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢´¬¤ÄÞ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
¡Ú ¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÀÚ¤ë ¡Û
ÄÞ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼·¿ÄÞÀÚ¤ê¡ÊÄ¾¿Ï¥¿¥¤¥×¡Ë¡£ÀÚ¤ìÌ£¤¬¤è¤¯¡¢ÄÞ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀÚ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê£±¡ËÄÞ¤ÎÃ¼¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤®Íî¤È¤¹¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à
¡Ê£²¡ËÄÞ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÚ¤ë¤È¤è¤¤
¡Ú ÄÞ¤ä¤¹¤ê¤ÇÀ°¤¨¤ë ¡Û
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀÚ¤Ã¤¿ÄÞ¤ÎÃÇÌÌ¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢Î¾Ã¼¤ò´Ý¤¯À°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÄÞ¤ä¤¹¤ê¤ò»ÈÍÑ¡£¤ä¤¹¤ê¤Ï±ýÉü¤µ¤»¤º¡¢°ìÊý¸þ¤Ø¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤±¤ë
¡Ê£±¡ËÄÞ¤Îº¸±¦¤ÎÎ¾Ã¼¤«¤éÃæ±û¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÄÞ¤ä¤¹¤ê¤ò°ìÊý¸þ¤ËÆ°¤«¤¹
¡Ê£²¡ËÄÞ¤ÎÀèÃ¼¤Ï¡¢ÄÞ¤ä¤¹¤ê¤òÂ¤Î»ØÂ¦¤«¤éÀèÃ¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ½Ä¤ËÆ°¤«¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë
Ä¹Ç¯¤ÎÊâ¤¯¥¯¥»¡£Â»Ø¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀµ¤¹
Â¤äÄÞ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢°¤¤»ÑÀª¤ÈÊâ¤Êý¡£¹âÎð¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¤¤Ú¤¿¤Ú¤¿Êâ¤¤Ê¤É°¤¤Êâ¤¥°¥»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Â¤Î¹Ã¤Î²£¥¢¡¼¥Á¤¬Êø¤ì¡¢»Ø¤Î¶ÚÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢½³¤ê½Ð¤·¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°½Û´Ä¤òÃÇ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¸µ¶§¤Ç¤¢¤ëÊâ¤Êý¤Î¥¯¥»¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢ÂÎ¢¤ÈÂ»Ø¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í´Ö¤ÏÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¹ü¤â¶ÚÆù¤â¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡£¤µ¤é¤ËÂ¤ÈÄÞ¤Î¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë1Æü¤ÎÊâ¿ô¡¢6000Êâ¡Ê65ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¡Ë¤òÌÜ°Â¤ËÊâ¤¯½¬´·¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ë¹ç¤¦·¤¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÄÞ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢±¿Æ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤È¡¢¿çÌ²¤¬ÂçÀÚ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ·ì¤Î½ä¤ê¤ò¤è¤¯¤·¡¢¿çÌ²¤Ç¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤¹¡£ÄÞ¤ÏÈéÉæ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢È©¤Ë¤¤¤¤½¬´·¤ÏÄÞ¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×£´¡Ë¹ø¤ÈÉ¨¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Êâ¤Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼
¡Ú Àµ¤·¤¤½Å¿´¤Î³Ý¤±Êý ¡Û
¡Ê£±¡Ë¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë
¡Ê£²¡Ë½Å¿´¤ò¾®»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
¡Ê£³¡Ë½Å¿´¤ò¿Æ»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÃÏÌÌ¤ò½³¤ë
¡Ê£´¡Ë¿Æ»Ø¤Ç½³¤ê¾å¤²¤ë
¡ãÄÞ¤ò½ý¤á¤Ê¤¤¡ä·¤Áª¤Ó
¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÎÄ¹¤µ¡Ê¤Ä¤ÞÀè¤«¤é¤«¤«¤È¤Þ¤Ç¡Ë¡¢Â°Ï¡ÊÂ»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤Î°ì¼þ¡Ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬·¤¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢
¡Ê£±¡Ë¤«¤«¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£²¡ËÂÀè¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤Ç¤¤Á¤ó¤È¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê£³¡Ë¹Ã¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤º¡¢¤«¤Ä¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Â¤È¤â»îÃå¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¤Ï¤à¤¯¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ã¤ÎÄù¤á¤Ä¤±´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÉ³¤ä¥Ù¥ë¥È¤Ä¤¤Î·¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á