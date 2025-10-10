ÇÈÎÜ¡õÀî±ÉÍûÆà¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ùº£ÌëÊüÁ÷¡ªÀî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ë¸µ¥ä¥ó¼ÒÄ¹¡¦çý³¤·Ã¤«¤é¡¢6ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿·°¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
TBS¤Ï¡¢2025Ç¯10·î´ü¤Î¶âÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Ë¤Ç¡¢ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥ä¥ó¼ÒÄ¹¤ò±é¤¸¤ëÀî±ÉÍûÆà
ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈÊì¿Æ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤ÎÂè1²ó¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥ß¡¼¡×¤Îºî¼Ô¡¦±àÂ¼»°¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿CX¡Ë¤Î±é½Ð¤âÌ³¤á¡¢CM´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¥Ò¤Ç¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤Ïº£²ó¤¬½é»²²Ã¤Ç¤¹¡£
ÇÈÎÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÂç¼ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÆÍÈ¯Åª¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¾¿¦¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÂ¼·°¡Ê¤Ï¤Ê¤à¤é¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë¡£
Àî±É¤Ï¡¢²ÖÂ¼¤¬ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿È´·²¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯°ìÊý¡¢Èó¸øÉ½¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÆü¹âçý³¤·Ã¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤Þ¤ß¤¨¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡Êc¡ËTBS
¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Ë
²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ÏÅìÂçÂ´¶È¤ÇÁ°¿¦¤ÏÂç¼ê¡¦»°¥Ä¶¶¾¦»ö¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ÇÂç¤¤¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Âà¿¦¤·¤¿ÍýÍ³¤òºÆ»°Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡×¤È°ìÅÀÄ¥¤ê¤Î·°¡£
¤À¤¬¡¢»°¥Ä¶¶¾¦»ö°Ê¾å¤Ë¼Ò³Ê¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¯¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤âº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢·°¤ÏÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎRAINBOWLAB¼ÒÄ¹¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤«¤é¡¢Ì¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£
¸«¤ë¤«¤é¤Ë¸µ¥ä¥ó¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¦çý³¤·Ã¤Ï¡¢£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈó¸øÉ½¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ò¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¡¢·°¤Ë¹â³Û¤ÎÊó½·¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡Êc¡ËTBS
¹âÂÔ¶ø¤Ç¤â¿Í¤¬¤ä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿²ÈÄí¶µ»Õ½éÆü¡£çý³¤·Ã¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÊªÊ¬¤«¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤¤¤í¤Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·°¤È£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢À¸°Õµ¤¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¹âÂÔ¶ø¤Ç¤â¼¤á¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÎ¢»ö¾ð¤¬¾Ü¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ÈÄí¶µ»Õ¤Î»þ´Ö¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Âð¤·¤¿·°¤Î¤â¤È¤Ëçý³¤·Ã¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£
¥·¥Ã¥¿¡¼¤È¹Ô¤°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬°ì¿Í¤Çµï¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿·°¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ççý³¤·Ã¤Î²È¤Ø¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Êª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊÉ¤ËÍî½ñ¤¤ò¤¹¤ë¤¤¤í¤Ï¤Î»Ñ¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£
·°¤Ï¤¤¤í¤Ï¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»´¾õ¤ò¸«¤Æ¤¢¤ë½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¤Ëµ¤ÉÕ¤Ž¥Ž¥Ž¥¡£