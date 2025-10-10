¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ö²¿¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤Ë¡Ä¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡13ºÐ¤Ç»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂÎÏ°Ê³°¤Ë¤â±¿¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀÎ¤«¤é´Ö¤¬°¤¯¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ö¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£Åö»þ¤Î¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡¢¡Ötimelesz¡×µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖB.I.Shadow¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÃæ¤«¤é2¿Í¤¬¡¢Åö»þSexy Zone¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤È¹âÃÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î2¿Í¤¬º£¤ÎSixTONES¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÌÀ°Å¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡ÈÀ®¸ù¡É¤È¡È¼ºÇÔ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¼¤á¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¾åµþ¤·¤Æ¤¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¿¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤Î´¶¤¸¤ò¿©¤é¤¦¤È¡×¤È¡¢ÃæÅç¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤òÁÛÁü¡£¾¾Â¼¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Ç¡¢¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¡É¡È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¾°¹¹¤Ä¤é¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÏÁá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£