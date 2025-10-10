JRÅìÆüËÜ¡¢SixTONESÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£Ãæ»ß¡Ö°ÂÁ´ÌÌ¤Ç·üÇ°¡×¤ï¤º¤«9Æü¡ÖÊÁ¤ÎÄ¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¡×»ÈÍÑÁý²Ã
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï10Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤6¿ÍÁÈ¡ÖSixTONES¡×¤Î¿·¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1Æü¤«¤éÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖEnjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¼Ò¿·´´Àþ¤ÎCM¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖShine with U¡×¤¬3·î31Æü¤Þ¤ÇÅìµþ±Ø¡¦¾åÌî±Ø¡¦ÂçµÜ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ±Ø¡¦¾åÌî±Ø¡¦ÂçµÜ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¼Â»Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡ÈÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¡É¡ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤Ê¤É¡¢¤´´¶ÁÛ¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¡¼¥à¾å¤Ç¡ØÊÁ¤ÎÄ¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÏ¿²»¤ò»î¤ß¤ëÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ï¹â°µÅÅÎ®¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÍÀþ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç´¶ÅÅ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼þ°Ï¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î°ÆÆâÊüÁ÷¤ä½ä²ó·ÙÈ÷¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢¸µ¤ÎÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¤ËÌá¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ±Ø¡¦¾åÌî±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçµÜ±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ç¼¡Ãæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ìÉô±Ø¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£