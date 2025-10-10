Ë¬Ä«¤ÎÃæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È²ñÃÌ¡¡Í§¹¥´Ø·¸¶¯²½¤Ç°ìÃ×
ËÌÄ«Á¯¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áË¬Ä«¤·¤Æ¤¤¤ëÍû¶¯¼óÁê¤Ï9Æü¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íû¶¯¼óÁê¤Ï¡ÖÃæÄ«¤ÎÅÁÅýÅªÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¡¢ È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¸òÎ®¤ä¶¨ÎÏ³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤â¡ÖÄ«Ãæ´Ø·¸¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¡¢Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È±þ¤¸¡¢¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÐÊý¤Ï¡ÖÂ¿¹ñ´Ö¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¡×¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬·³»ö¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¥í¥·¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿3¤«¹ñ¤ÎÏ¢·È¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤â¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ËÅÅ¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢ÃæÄ«´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£