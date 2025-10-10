¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¡¶ÚÆùºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇTDL¤Ø¡ª¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¡ª¡×
¡¡¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎAYA¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â¤Î¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºòÆü¤Ïµ×¡¹¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ËÍè¤ì¤ÆËüºÐ¡×¤È¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ø¥¢¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥ß¥Ë¡¼¥Ø¥¢¤Ç¡×¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¥Ø¥¢¡¼¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Ø¥¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£