¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡ÖÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÄ«¥É¥é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥»¥Ä¤ÎÉ×¤Ï¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤Ç¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âÀÐ¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡§ËÜ¼Ò ÉðÅÄÍµ²ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦
* * * * * * *
Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÌ´
¡ãÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£½é´ü¡£Éð»Î¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÊë¤é¤·¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤í¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤Ï¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤À¡ä
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤·¤Æº£¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»ä¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤ËÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÁü¤È¤Ï°ã¤¦¤ª¤â¤·¤í¤µ
¾¾Ìî²È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡ã»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢Âç¤¤Ê¼Ú¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡£¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤È¤·¤Æñþ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡£¥È¥¤Ï¶ËÉÏÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂè£±½µ¤ÎÂè£µ²ó¡£ÌÀ¼£19Ç¯¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤ä¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿Êª¸ì¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡ä
¥È¥¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤á¤Î¤¦¤Á¤ÏÁÔÀä¤Ç¡¢¤¦¤é¤á¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÆü¡¹À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½øÈ×¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÁÛÁü¤È¤Ï°ã¤¦¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÄ«¥É¥é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
¾¾Ìî²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ÏËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¼Çµï¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é¡¢¾Ð¤¤¤Î´Ö¤ä¡¢ÂæËÜ¤Ë¤ª¼Çµï¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×
¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢È¬±À¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ç¤É¤¦À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÎò»Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÃÎ¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ä¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿È¬±À¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÏÈ¬±À¤µ¤ó¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÏÈ¬±À¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤Êý¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢È¬±À¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¯¤¤´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÈÈ¬±À¤µ¤ó¤Î£²¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¡×¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡£È¬±À¤µ¤ó¤Ï¥»¥Ä¤µ¤ó¤ò¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤µ¤ó¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
È¬±À¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ì¤Ð¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎÈ¬±À¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤È¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ä°¦¤Î¿¼¤µ¤ò¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥È¥¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¥È¥¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¿Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥È¥¤Ï°ìÅÙÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ö»ä¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¤«¹Í¤¨¤ë¡£¤À¤ì¤«¤òÂº½Å¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¥È¥¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢»ä¤â¥È¥¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
¥Ï¡¼¥É¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤À¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊÉ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Ú´ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤¤´¤È¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÌò¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤«¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥È¥¤Ï¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬±À¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¡¼
¡ã¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡£±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£ÆÈ³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ä
¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç10Ç¯´ÖÆÈ³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿Êý¡£
»£±ÆÃæ¤âÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¡¢È¬±À¤µ¤ó¤È¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Îµ¼²»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ª¤¬¥«¥Á¥«¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¬¥Á¥¬¥Á¤«¤Ê¡×¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤âÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡ãÂè£±²ó¤ÎËÁÆ¬¤ÏÌÀ¼£30Ç¯Âå¸åÈ¾¡£¤í¤¦¤½¤¯¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¡Ø¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡Ù¤òÊ¹¤«¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ä
郄ÀÐ¤¢¤«¤ê
¥È¥¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²øÃÌ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¥Õ¥ß¤Ë¤Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÉã¤¬¥Û¥é¡¼±Ç²è¤äÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â²øÃÌ¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤À¤È¡ØÀã½÷¡Ù¤ä¡Ø¥ª¥·¥É¥ê¡Ù¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÏÉÝ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤ÎÍß¤ä°¦¾ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î²øÃÌ¥·¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¾ìÌÌ¤ò±é¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ç¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È±é¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Èºî¤ë¤ª¼Çµï¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿´¤òÆÉ¤à¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤¦¤ì¤·¤µ
¡ã¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÊ¸²½¤â¸ÀÍÕ¤â°Û¤Ê¤ë£²¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£·àÃæ¤Ç¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¡ä
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
°ã¤¦¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤«¤é¤¯¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ç¤ÏÉ×ÉØ£²¿Í¤ÎÀ¸³è¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é£²¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³°¹ñ¤ÎÊý¤ÈÆüËÜ¤ÎÊý¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢³Ú¤·¤µ¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£