²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï10·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î·Ê¿§¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¶¦Í
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÌë¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë·Ê¿§¤ò¸ø³«¡£·úÊª¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤¬Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎGP¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎËÜÈÖ¡¢¸½ÃÏ¤ÈÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂô»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È°ìºÂ¤Î³§¤ÈÀº°ìÇÕÂçÀÚ¤ËÁö¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖChinaTA¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÃæ¹ñTA¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¡×¡ÖÈ¾Æü¤â¤Î°ÜÆ°¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤æ¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎTA¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¤À¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÉ±¤Î»Ñ¸«¤ë¤À¤±¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖChinaTA¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÌóÈ¾Æü¤«¤±¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¡Ø¹º½£¡Ù¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï China TA¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¼Ì¿¿3Ëç¤È²èÁü2Ëç¡¢Æ°²è2ËÜ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅÉÍºê¤µ¤ó¤Ï11Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¹º½£»Ô¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¸å¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
