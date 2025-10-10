¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤Ç¤â¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤±¤Ê¤¹µìÍ§¡£ÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤ÎÄ¹ÅÅÏÃ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û
ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿´¤òÍð¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¡½¡½¡£ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÅÄÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦¼¢²ì¸©¡¦Ìµ¿¦¡¦63ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£
* * * * * * *
¡Ö¤Ç¤â¡×¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ
¼«Ëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤È»×¤¤¡¢¤½¤Ã¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£
A»Ò¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡£Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á½ê¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êºÆ²ñ¤·¤Æ°Ê¹ß¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢Îø°¦ÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
A»Ò¤ÏÀÎ¤«¤é¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢À³Ê¤â¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤½¤Îº¢¤ÏÀõ¹õ¤¤È©¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤«È´¤±¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¿Í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
µìÍ§¤¹¤Ù¤Æ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ä
ºÇ½é¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥¯¥é¥¹²ñ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£µìÍ§¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤±¤Ê¤¹¤Î¤À¡£
²¿ÅÙÌÜ¤«¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢A»Ò¤¬Ì¼¤ÎÄÌ¤¦¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ç¤Î¡ÖÉðÍ¦ÅÁ¡×¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¤ÎºâÉÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¹¤°¤ËÀèÀ¸¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
»ä¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¤À¤¬¡¢A»Ò¤Ï¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤òÈÈ¿Í¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖC¤µ¤ó¡¢Åð¤ó¤À¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤Ê¤µ¤¤¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÌ¼¤ÎÉÊ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¹¶Àª¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖÅðÆñ»ö·ï¡×¤Î·ëËö¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤ª¤«¤¿A»Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤¿¿¿Áê¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤æ¤¦¤Ë2»þ´Ö¤ÏÏÃ¤·Â³¤±¤ë¡£
¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ÎÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÎÙ¿Í¤Î°¸ý¡¢¼ÂÊì¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢É×¤Î¶òÃÔ¡Ä¡Ä¡£ºÇ½é¤Ï»ä¤âÈà½÷¤ò¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤¤¡¢¿Æ¿È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬Èà½÷¤ò¤Ä¤±¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÅÏÃ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£23»þº¢¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¡¢Æü¤ò¤Þ¤¿¤°¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤ò¿ôÇ¯´ÖÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢A»Ò¤¬Èï³²ÌÑÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ×¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½É×ÉØ¤¬ÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±Î½É×ÉØ¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢A»ÒÛ©¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´Æ»ë¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ¡¹µïÎ±¼é¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É×¤Î³¤³°ÉëÇ¤¤ËA»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦Ï¢Íí¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È°Â¿´¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉëÇ¤Àè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»þº¹¤â¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢ÁáÄ«¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢»ä¤ÏÉ×¤«¤éÉÔ¿³¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
»ä¤Ï°Â²Á¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡©
¤½¤³¤Ç¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡¢¡Ö³¤³°¤«¤é¤À¤ÈÅÅÏÃÂå¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤«¤«¤ë¤è¤ê°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ê¤ó¤È»ä¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡Èà½÷¤¬Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆóÅÙ¤ÈÈà½÷¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤Ä¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£ÅÅÏÃ¤â¥á¡¼¥ë¤â°ìÀÚÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËA»Ò¤âÄü¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤ä¤¬¤ÆÏ¢Íí¤Ï¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¬º£¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤È¤À¤±¤Ä¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Îµ¶¤é¤¶¤ë¿´¶¤Ç¤¢¤ë¡£