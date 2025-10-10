55ºÐÃËÀ¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¡Öº£¤ÏNISA¤ÈDC¤Ë·î3Ëü2000±ß¡×3Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡©
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¤Î¤ß
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§600Ëü±ß
ÍÂÃù¶â¡§600Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§150Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§150Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦DC¥Ë¥Ã¥»¥¤J-REIT¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡§2023Ç¯¤«¤é
¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆÆüËÜ³ô¼°¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ë¡¿NISA¡§2023Ç¯¤«¤é
2023Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß3Ç¯ÌÜ¤À¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¾¯³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢DC¥Ë¥Ã¥»¥¤J-REIT¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¡Ö·î2Ëü±ß¡×¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÆüËÜ³ô¼°¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ë¡Ö·î1Ëü2000±ß¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DC¥Ë¥Ã¥»¥¤J-REIT¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡Ö¸µËÜ48Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó50Ëü±ß¡×¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÆüËÜ³ô¼°¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ë¤¬¡Ö¸µËÜÌó20Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó27Ëü±ß¡×¤È¡¢Íø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¡ÖÅê»ñ¤äÃù¶â¤Ç»ñ»º¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡ÊÀÑ¤ßÎ©¤Æ³«»ÏÁ°¤ÈÈæ¤ÙÁ´ÂÎ¤Ç¡Ë70Ëü±ß°Ê¾å»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡Ö³ô²Á¤äÀ¤³¦¾ðÀª¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»Ô¶·´¶¤¬¤¤¤¤»þ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ÃÈñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤ë»Ø¿Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Í½Äê¤Î¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÄøÅÙ¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸³Û¤ËÃ£¤·¤¿¤é°ú¤½Ð¤¹Í½Äê¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
