¥í¥Ã¥Æ¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ö¸·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï10Æü¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©¡¦ÅÔ¾ë»Ô±ÄÌîµå¾ì¤Ç10·î29Æü¡Á11·î17Æü¡ÊµÙÆü3¡¢7¡¢12Æü¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸åÆü¡¢È¯É½¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¼Á¤ÈÎÌ¤ÎÎ¾Êý¤òÄÉµÚ¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇ»Ì©¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥³¡¼¥Á¿Ø¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£