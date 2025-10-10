ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¡ÉÔ¿¶¤Î¿´¶¤â¡ÄÃÏ¶èSÆÍÇË¤Ç¸ì¤Ã¤¿Á´¤Æ
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.143¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿´¶¤Ï¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âè4Àï¤Ï¼ê¤Ë´À¤Ë¤®¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤âÅê¼ê¿Ø¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¦¤Á¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Áê¼ê¤ËÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡£
¡Ö²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÊúÉé¤ò¡£
¡Öº£Æü¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±´î¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌÀÆü¤«¤é½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÍê¤â¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ù¥·¥¢¤â¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤È¤¤¤¦¤«¡£Áê¼ê¤â¼ºÅê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¡¢¾õÂÖ¤Ï¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¾¯¼ºÅÀ¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥Ñ¥Ø¥¹¤âºÇ¸å¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£É¬¤º¤·¤â¤¤ì¤¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¡¤Á¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë