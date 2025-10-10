¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡×¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤«¤é°ÛÆ°¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×´ÔÎñ¤ÎÂô¸ýÌ÷»ÒàÁ´ÎÏ¼ÀÁöá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡ÖÁö¤é¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡¡
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¡½¡£¾×·â¤ÎàÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥åá»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò(60)¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆ¿Ì¾ÂÐºö¼¼¡×(DICT)¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Î·º»ö¤Ç¡¢µ²±ÎÏ¤Ë¤¹¤°¤ì¡¢¿Í´Ö´Ñ»¡¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤é¾ðÊó¤ò½¦¤¦¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëàÂ¤Ç²Ô¤°·º»öá¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤â¡¢ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤ëÈÄÃ«Í³²Æ(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤¤ì¤¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÇúÁö¡Ý¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢Í½¹ðÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÁö¤ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1999Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ç¤ÏË¡°å¸¦µæ°÷¡¦ºç¥Þ¥ê¥³¤ò±é¤¸¤ëÂô¸ý¤ÎàÁ´ÎÏ¼ÀÁöá¤Ë¡ÖÁö¤ë¥·¡¼¥óÂ¿¤¹¤®¤Ê¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡×¡ÖÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¥¥ã¥é¡×¡ÖÆàÈþ¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤è¡ÁÁö¤ê¡ÁÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ã¼ê¤¬Áö¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¡Ö´ÔÎñ¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡×¡ÖÂô¸ýÌ÷»ÒÁö¤é¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ´ÔÎñ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡ÖÁö¤é¤»¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁö¤ë¤ä¤ó¡¡ÂçÊÑ¤À¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤«¤é°ÛÆ°¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï2010Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥·¡¼¥º¥ó1¡¦2¤Ï¾å¸ÍºÌ¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¡¦4¤ÏÂôÂ¼°ì¼ù(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£