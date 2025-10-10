¡ÖËÜÅö¤Ë¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤¿¡×¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇËÃ¾À£Á°¡¡¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡ÖÆ¬¤ò¹Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ä°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¡£·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯»þÂå¤Ë¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÇÃÏ¤òÍÜ¤¤¡¢25ºÐ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Æ±¼Ò¤ò°ìÂå¤ÇÇ¯¾¦333²¯±ßÄ¶¤¨¤Î´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»Ò¤É¤â»Ù±ç¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅ»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸´ØÏ¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤äº£¤Î»×¤¤¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸´ØÏ¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯Ç¯´ü¤Î·Ð¸³¤ä¡¢³¤³°À¸³è¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñ¤Ø¤ÎÍ«¤¤¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤ÄÀ¸¤Êý¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¿®Ç°¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÇËÃ¾À£Á°¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¼ÒÄ¹¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡×¡£¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥Ô¥ó¥Á¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï³¤³°ÅÏ¹Ò¤¬¸º¤ê¡¢½é¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤¿2020Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï98¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¸º¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿PCR¸¡ºº»ö¶È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÇÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦1ÅÙÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¡£µ¯¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Î20¿ôÇ¯´Ö¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¹ø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥Þ¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Í¤¬³°¤ì¤Æ¿á¤½Ð¤·¤¿´¶¤¸¡¢¤È¤¤¤Ä¤âËÍ¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤ò¹Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¸¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡Ãæ³Ø»þ¤Ë¾®¸¯¤¤¤Î¤¿¤á¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç½é¤á¤Æ½êÆÀ¤òÆÀ¤¿¡£Áý³Û¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥Õ¥È¤òÁý¤ä¤·¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë´î¤Ó¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°û¿©Å¹¤äÆùÂÎÏ«Æ¯¡¢Áòµ·´ØÏ¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿¦¼ï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ³Ý¤±»ý¤Á¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£20ºÐ²á¤®¤Ë¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÃù¶â¤â¤Ç¤¤¿¡£½¢¿¦¤ò¤·¤Æ¤â¡¢µ¯¶È¤ò¤·¤Æ¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÆ¯¤¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö10¡¢20¡¢30Âå¤Î»þ¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤³¤Ä¤³¤ÄÉå¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤¿¤æ¤Þ¤ÌÆü¡¹¤¬ÀµÇ°¾ì¤Ç¤Îà¥Þ¥°¥Þá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Ï20Âå¤¬ÆÃ¤Ë¾¡Éé¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ°Ê³°¤ÎÊý¤â¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤¬¡¢30Âå¤Ç¤Ä¤¤¤¿º¹¤ò¤½¤Î¸å¤ËËä¤á¤ë¤Î¤Ï·ë¹½Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£20Âå¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÍ¤Ï10Âå¤Î»þ¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ¯¤¤¤¿¡×¤È²¿»ö¤âË×Æ¬¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬½ÅÍ×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20Âå¤Î¤³¤í¼«Ê¬¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¡¢¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²¿¤¬º¬µò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¶Ú¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ç¤â°ì½ï¡£60Âå¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¡×¡£¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÌ¤Íè¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ËÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤¿¡£