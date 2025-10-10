ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î¿·Ââ°÷¤Ë¸½Ìò¥â¥Ç¥ë½¢Ç¤ ´Ñ¸÷¾ðÊóÈ¯¿®¤äÃÏ°èÊ¸²½·Ñ¾µ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡áÀÅ²¬¡¦Åì°ËÆ¦Ä®
ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÎÂâ°÷¤Ë10·î1Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë½÷À¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î¿·Ââ°÷¤Ë¸½Ìò¥â¥Ç¥ë½¢Ç¤ ´Ñ¸÷¾ðÊóÈ¯¿®¤äÃÏ°èÊ¸²½·Ñ¾µ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡áÀÅ²¬¡¦Åì°ËÆ¦Ä®
Åì°ËÆ¦Ä®¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÎÂâ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÎëÌÚµ®·Ã¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
10Âå¤Î»þ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ä»¨»ï¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç°ËÆ¦Åì³¤´ß¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤ÏÅì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤Ç1Çñ2Æü¤Î°Ü½»ÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©³°¤Î¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Ä®¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ë±þÊç¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎëÌÚµ®·Ã¤µ¤ó¡ä¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤äÄ²³è¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥ªー¥¥ó¥°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤êÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢¸©³°¤ä³¤³°¤ÎÊý¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä®¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£