¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢Netflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¡É¤Î¾Ò²ð±ÇÁü
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç10·î16Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¡×4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢Netflix¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¿ÍÊª¾Ò²ð±ÇÁü
¡¡¼ç±é¤Î¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¿Í¤È°®¼ê¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·éÊÊ¾É¤Î¸æÁâ»Ê¡¦ÁÔÎ¼¡£
¡¡¡Ö±«¤ËÇ¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶î¤±½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö±«¤ËÇ¨¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½÷À¤«¤é»±¤òÃ¥¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡È¤³¤¸¤é¤»¡É¤¿°ìÌÌ¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÉ½¸½¡£Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢½é¤á¤ÆÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤â¤¬¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥á¤Ë¾®·ª¤¢¤ê¡É¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÔÎ¼¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£
¡¡¡È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¡É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Ç¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê½÷À¤À¡£Èà½÷¤¬¸«¤»¤ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¡¢²õ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡¢¥Ï¥Ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖÀ¾¿Î¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡ÈÉÔ´ïÍÑ¡É¤Ö¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÔÎ¼¤ÎÍ§¿Í¤Î´²¡ÊÀÖÀ¾¡Ë¤ÏÉÔÌ²¾É¡¢ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀº¿À²Ê°å¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Ï¼òÊÊ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¼å¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡·ç¤±¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»þ¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
