¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×ÉðÂº¤¬µó¼°Êó¹ð¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î£²£¶ºÐ½÷Í¥ºÊ¤ËÈ¿¶Á¡Ö±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¡Ê£³£´¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê£²£¶¡Ë¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤·¤¿¡¡»î¹çÁ°¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ½àÈ÷¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤º¤Ã¤È²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÃ£¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ²þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¤´Êó¹ð¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò»ý¤ÄÀî¸ý¤È¡¢Çò¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤ÎÉðÂº¤¬´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ê¤É¼°¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤´É×ÉØ¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡¢¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£