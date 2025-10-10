¡Ö¤½¤ê¤ã¥¥ì¤ë¤ï¡×ÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤¬¡ÈÄÞÀè¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¡ÉÈï³²¢ª¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥ÉÍ×µá¡ÖÂç´Ø¤¯¤ó¤Ë²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤â·ãÅÜ¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20ÆüËÜÂåÉ½ 0¡Ý1 U-20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î9Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¦¥×¥é¥À¥Î¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÆ§¤ß¤Ä¤±¡×¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤¬¡¢Â¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÌåÀä¡£U-20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÎMF¥¤¥é¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Î´í¸±¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î9Æü¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇU-20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯ºî¤ë¤â·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¡¢µÕ¤Ë±äÄ¹¸åÈ¾¤ËPK¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ÎÈï³²¤Ë²¿ÅÙ¤«Áø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð66Ê¬¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£Áê¼ê¿ØÆâ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Âç´Ø¤¬¡¢º¸Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ±¦Â¤Çº¸Á°Êý¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥×¥ì¥¹¤Ë¤¤¿¥È¥¥¡¼¥ì¤Ë±¦Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Âç´Ø¤ÏÄ¾¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÅ¾¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±¦Â¤òÍÞ¤¨¤ÆÌåÀä¡£¥È¥¥¡¼¥ì¤Ï38Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤¹¤Ç¤Ë1Ëç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏÂç´Ø¤ò´Þ¤á¤Æ·Ù¹ð2²óÌÜ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Æ¥£¥¢¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¼ç¿³¤ÏÃí°Õ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡²òÀâ¤ÎÌ¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤Ï¡ÖÆ§¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Â¶·¡¦¸¶Âç¸ç»á¤â¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤Ç¤¹¤Í¡¢ÄË¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ±þ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Á¤ËÂç´Ø¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¼ç¿³¤ËÂÐ¤·¤Æ´í¸±À¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤¦¤Á¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÎÂç´Ø¤¯¤ó¤Ë¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¡×¡Ö´°Á´¤ËÂç´Ø¤¯¤ó¤ÎÂÆ§¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö2ËçÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÂç´Ø¤Ë¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡ÖÂç´Ø¤½¤ê¤ã¥¥ì¤ë¤ï¡£¤Ê¤¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç´Ø¤¯¤óÆ§¤Þ¤ì¤¿¤«¡¢ÄË¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏVAR¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆFVS¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊý¼°¤Î±ÇÁüÈ½Äê¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬Í×µá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1»î¹ç2²ó¤Þ¤Ç¡ÊÈ½Äê¤¬Ê¤¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²ó¿ô¤¬¸º¤ë¡Ë¡£26Ê¬¤Ë¤¹¤Ç¤Ë1²óÌÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇFVS¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿FIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡Ë