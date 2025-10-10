Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËºÆÅÙ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤Î¶¦ÍÉôÊ¬¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¿å¤ÈÌý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¼«¸øÏ¢Î©¡É²ò¾Ã¤«¡É¤ÇÃíÌÜ¤ÎÌîÅÞÏ¢Î©¼Â¸½¤Ë¸þ¤±
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï10Æüµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö4·î¤Ë¡¢¹ñ¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦ÍÉôÊ¬¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÏ¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÊÎ©·û¤È¡Ë½ÅÍ×À¯ºö¤Î°ã¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶¦ÍÉôÊ¬¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¿å¤ÈÌý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤è¤¯µÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Â³¤Ï¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï4·î¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÃæ±ûÁÈ¿¥¡¦Ï¢¹ç¤ò´Þ¤á¤¿3¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢·ûË¡¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×Ê¬Ìî¤Ç¸¶È¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Î¾ÅÞ¤Ç³Ö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Êµ½Ò¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£