¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²¡Ý£±¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç£³²ó´°Á´µß±ç¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Î°ìÉô¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅÅÏÃ¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£½àÈ÷»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢È¬²ó¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÉÝ¤¤£²¿Í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤ò¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶å²ó¡¢±äÄ¹½½²ó¤È£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î»þÅÀ¤Ç£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âÈà¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¾õÂÖ¤ä¡¢»î¹çÅ¸³«¤ò¸«¤Æ¤â¤¦¾¯¤·°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤¦¡×¡£²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ï¿È¶á¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½È¯¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Î¶å²ó¤Î¾ìÌÌ¤ÇÈà¤¬ºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤òÇ®¿´¤Ë³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢ºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¸Ø¤é¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£