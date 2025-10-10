¶áÉÕ¤¯Åß¤ÎÂ²»¡Ä¿·³ã¸©ÄÅÆîÄ®¤ÇºÇÄãµ¤²¹9.5¡î Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¶¯¤Þ¤ë ÆüÃæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤âÍ¼Êý¤«¤é±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â
10ÆüÄ«¤Î¿·³ã¸©¤ÏÄÅÆîÄ®¤Ç10¡î¤ò²¼²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±Í¼Êý¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¸©Æâ¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÄÅÆîÄ®¤Ç9.5¡î¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Ç10.2¡î¤Ê¤É¤È¡¢28¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á27ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥óºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤ÏÄ¹Âµ¤Î¾åÃå¤òÃå¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ä¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç23¡î¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç22¡î¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¾å¶õ¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¼¡Âè¤Ë±À¤¬Áý¤¨¡¢Í¼Êý¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£