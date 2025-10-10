¤ï¤º¤«700Ëü¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÇGemini 2.5 Pro¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¶¼°Ò¤Î¾®·¿AI¥â¥Ç¥ë¡ÖTiny Recursion Model(TRM)¡×¤òSamsung¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬³«È¯
Samsung¤Ë½êÂ°¤¹¤ëAI¸¦µæ¼Ô¤ÎAlexia Jolicoeur-Martineau»á¤¬¾®·¿¤«¤Ä¹âÀÇ½¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¡ÖTiny Recursion Model(TRM)¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£TRM¤ÏºÆµ¢Åª¿äÏÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«700Ëü¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¾®·¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éGemini 2.5 Pro¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[2510.04871] Less is More: Recursive Reasoning with Tiny Networks
Less is More: Recursive Reasoning with Tiny Networks
https://alexiajm.github.io/2025/09/29/tiny_recursive_models.html
New paper 📜: Tiny Recursion Model (TRM) is a recursive reasoning approach with a tiny 7M parameters neural network that obtains 45% on ARC-AGI-1 and 8% on ARC-AGI-2, beating most LLMs.
Blog: https://t.co/w5ZDsHDDPE
Code: https://t.co/7UgKuD9Yll
Paper: https://t.co/3m8ANhNMiw— Alexia Jolicoeur-Martineau (@jm_alexia) October 7, 2025
TRM¤Ï2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖHierarchical Reasoning Model(HRM)¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£HRM¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¹½Â¤¤òÌÏÊï¤·¤¿¡Ö³¬ÁØÅª¿äÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Jolicoeur-Martineau»á¤Ï³¬ÁØÅª¿äÏÀ¤«¤é¡Ö¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÀ¸Êª³ØÅª¹½Â¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤ÆÂçÉý¤Ë´ÊÁÇ²½¤·¤¿¡ÖºÆµ¢Åª¿äÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò³«È¯¤·¡¢ºÆµ¢Åª¿äÏÀ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆTRM¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ÎÃÎÇ½¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡ÖARC-AGI-1¡×¤È¡ÖARC-AGI-2¡×¤Î·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£TRM¤Ï¡ÖDeepseek R1¡×¡ÖClaude 3.7 16K¡×¡Öo3-mini-high¡×¡ÖGemini 2.5 Pro 32K¡×¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TRM¤Ï³Ø½¬¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤µ¤âÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Âæ¤ÎH100¤ò»È¤Ã¤Æ2Æü¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤Ï500¥É¥ë(Ìó7Ëü6000±ß)Ì¤Ëþ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
< 500$, 4 H-100 for around 2days— Alexia Jolicoeur-Martineau (@jm_alexia) October 7, 2025
TRM¤Î³Ø½¬¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GitHub - SamsungSAILMontreal/TinyRecursiveModels
https://github.com/SamsungSAILMontreal/TinyRecursiveModels
Jolicoeur-Martineau»á¤Ï¡Ö¡ØÆñ¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤ÇÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬²¿É´Ëü¥É¥ë(²¿²¯±ß)¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ËÍê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ïæ«¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢LLM¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢(LLM¤½¤Î¤â¤Î¤Î)¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£