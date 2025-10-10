「幸せいっぱい」56歳・マルシア、孫と“夕日に包まれた”2ショット披露「今を生きています」
歌手・タレントのマルシア（56）が9日、自身のインスタグラムを更新。「#孫活」とハッシュタグを付けて、孫との2ショットを公開した。
【写真】「幸せいっぱい」マルシア＆孫の“夕日に包まれた”2ショット
元夫・大鶴義丹（57）との間に生まれた長女・弥安さんが2022年に結婚。23年8月に第1子が誕生し、マルシアにとっては初孫となった。
この日の投稿では、夕日をバックに孫を抱きしめるシルエットショットをアップ。「夕陽のパワー頂きながら、孫ちゃんにハグとキス 幸せいっぱい」とあふれる愛情をつづり、「感謝 今を生きています」と、家族との穏やかな時間をかみしめるようなメッセージを添えた。
“おばあちゃんの顔”をのぞかせた1枚に、「マルシアさん素敵」「綺麗で素敵なお写真ですね」といった、温かい声が寄せられている。
