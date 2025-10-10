SixTONES楽曲、新幹線発車メロディが使用中止に JR東日本「安全面での懸念が生じました」
JR東日本は10日、10月1日から東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームにおける発車メロディとして使用されていた6人組グループ・SixTONESの楽曲「Shine with U」の使用中止を発表した。
【画像】キャンペーン起用時…新幹線ホームで笑顔のSixTONES
今月から同社が展開する、新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えることを目的としたキャンペーン『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』にSixTONESが起用されており、各駅で書き下ろしの新曲「Shine with U」がタイアップとして新幹線の発車メロディに使用されていた。
キャンペーンサイトでは「新幹線の発車メロディの使用中止についてのタイアップ楽曲変更について、短期間の実施ではありましたが、多くのお客さまから「旅行気分が高まる」「前向きな気持ちになれる」など、ご感想を多数いただき、大変ご好評をいただいておりました」としつつ「しかしながら、ホーム上で柄の長い集音マイクを使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました」と説明。
さらに「新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客さまへのご迷惑にもつながる可能性がございます」と注意喚起。
「弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました」と報告した。
現在、東京駅・上野駅が中止、大宮駅についても順次中止していくとし「楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉とともにアナウンスしている。
【画像】キャンペーン起用時…新幹線ホームで笑顔のSixTONES
今月から同社が展開する、新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えることを目的としたキャンペーン『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』にSixTONESが起用されており、各駅で書き下ろしの新曲「Shine with U」がタイアップとして新幹線の発車メロディに使用されていた。
さらに「新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客さまへのご迷惑にもつながる可能性がございます」と注意喚起。
「弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました」と報告した。
現在、東京駅・上野駅が中止、大宮駅についても順次中止していくとし「楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉とともにアナウンスしている。