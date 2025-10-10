“偽装結婚” チェ・ウシク＆チョン・ソミン、寄り添うも意味深な表情 予告編では“元カレ”も登場 韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』ポスター公開
俳優のチェ・ウシクとチョン・ソミンが出演する韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』（全12話／毎週金曜・土曜2話ずつ配信）がきょう10日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて配信がスタートする。配信開始を目前に、新たに2枚のポスターと予告編が公開された。
【動画】チェ・ウシク＆チョン・ソミンの“偽装結婚” に“元カレ”も登場
同作は、“契約から始まった90日間の夫婦生活”を描くロマンティック・コメディ。婚約者に見捨てられた崖っぷち花嫁と、そんな花嫁から突然プロポーズされた男が、偽装新婚生活を送る新感覚のマリッジストーリーとなっている。
主人公は、80年の伝統を誇るベーカリーの御曹司キム・ウジュ（チェ・ウシク）と、婚約破棄や不動産詐欺に翻弄され、人生の崖っぷちに立たされていたデザイナーユ・メリ（チョン・ソミン）。ある日、メリは新婚カップル限定の高級住宅の福引に当選する。しかし、婚約者に見放され、独り身となったメリは景品の受け取り対象外。そんな状況の中、メリは偶然にも婚約破棄された相手と同姓同名のウジュに、大胆にも偽装結婚の提案を持ちかける。「新婚を演じることで、何としてでも高級住宅を手に入れたい」という彼女の切実な願いに、合理的で無関心なウジュは最初戸惑うが、やがて条件付きで同意が。2人の“偽装夫婦生活”が始まる。
ぎこちなさや衝突、互いの価値観の違いに振り回される2人だが、次第に互いの存在がかかせないものになっていく。契約期間90日間の間に、2人の心は偽りの枠を超え、予想もしない恋の展開へと動き出す。果たして、2人は期限付きの契約を越えて、本当の愛を見つけることができるのか。
このたび、公開となったのは、ウジュに寄り添うメリのツーショットを2枚に切り分けたデザインのポスター。2枚を並べるとまるで幸せそうな夫婦の写真に見えるが、1枚ずつにするとどこか意味深に変化し、見る人の想像をかき立てる構成に。ポスターには、「夫のフリをしてくれませんか？」「夫のフリ……？なんで僕が？」という印象的なセリフも添えられ、“偽装結婚”から始まる 2 人の関係を象徴するようなビジュアルとなっている。
また予告編では、チェ・ウシクとチョン・ソミンのほか、メリの元カレ役のソ・ボムジュンも登場。SNSで浮気がばれ、婚姻届も出していたメリと破局した元カレ。豪邸を手に入れるために偽装結婚生活をするメリとウジュのもとに現れ、「君とやり直したい」と迫る。
伝統あるベーカリーの4代目御曹司キム・ウジュを演じるのは、ドラマ『その年、私たちは』や『恋するムービー』などで、少し情けないが愛さずにはいられない男性主人公を演じたチェ・ウシク。同作では完璧主義で人に無関心なナルシストを繊細に表現する。婚約破棄や不動産詐欺に遭い、人生のどん底に立たされたユ・メリを演じるのは、『となりのMr.パーフェクト』が記憶に新しい、チョン・ソミン。挫折を抱えつつも懸命に生きる女性をチャーミングに演じ、視聴者の共感を呼び起こす。
演出を手がけるのは、丁寧な感情描写を得意とするソン・ヒョヌク監督と、骨太な人物描写に定評のあるファン・イニョク監督。脚本は、『キミと僕の警察学校』や『ずる賢いバツイチの恋』など、共感性の高いキャラクター作りで人気を集めるイ・ハナが務める。
■あらすじ
婚約者に見捨てられた崖っぷち花嫁と、そんな花嫁から突然プロポーズされた男が、超高級住宅を手に入れるために90日間の偽装夫婦を演じ切る！バレたらすべてを失うリスクを抱えながら、果たして無事に結婚生活をやり遂げられるのか？ウソからはじまる結婚生活の結末は…。
■スタッフ
監督：ソン・ヒョヌク『メロホリック〜恋のプロローグ〜』
ファン・イニョク『グッバイ・ソロ』
脚本：イ・ハナ『君を愛した時間』『ずる賢いバツイチ女』『キミと僕の警察学校』
■キャスト
チェ・ウシク『恋するムービー』『その年、私たちは』『パラサイト 半地下の家族』
チョン・ソミン『となりのMr.パーフェクト』『還魂』
■『私と結婚してくれますか？』配信情報
ディズニープラス スターにて10月10日（金）より独占配信
全12話／毎週金曜・土曜2話ずつ配信
