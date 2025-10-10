【エルサレム＝金子靖志、ワシントン＝池田慶太】イスラエル政府は１０日、米国提案のパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」となる戦闘停止と人質解放を正式に承認したと発表した。

イスラエル主要紙ハアレツによると、承認を受けて停戦が発効され、２４時間以内に軍が合意したラインまで撤退する。撤退後、７２時間以内にイスラム主義組織ハマスに拘束された全人質が解放されるとしている。

トランプ米大統領は９日、「第１段階」の合意の調印式に出席するため、今週末にエジプトを訪問すると述べた。１２日にもイスラエルを訪れ、国会で演説する可能性があるという。

トランプ氏は合意に関し、「中東において画期的な突破口を開いた」とし、「ガザでの戦争を終結させた」と強調した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相も１０日、「この２年間、人質全員の帰還に向けて戦ってきた。その実現が目前に迫っている」と述べた。

一方、ハマス幹部で交渉代表団を率いるハリル・ハイヤ氏は、「我々は米国と仲介国から、戦争は完全に終結したという確証を得た」と説明した。

イスラエル政府の承認に先立ち、軍は９日、撤退の準備を開始したと発表した。ネットメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」は、軍が「第１段階」の合意に沿って撤退した後も、ガザの５３％を掌握することになると伝えた。

合意に基づき、ハマスが人質全員を解放する一方、交換条件としてイスラエルは約２０００人のパレスチナ人収監者らを引き渡す見通しだ。トランプ氏は、人質解放と収監者の引き渡しは、１３日か１４日になるとの見方を示した。ガザには４８人の人質が残され、このうち２０人前後が生存しているとされる。

和平計画は、トランプ氏とネタニヤフ氏が合意していた。９日夜に始まった閣議でイスラエルの連立政権に加わる極右勢力が停戦に反対する姿勢を示し、承認は難航したが、ネタニヤフ氏は最終的に閣内で同意を取り付けた。イスラエルとハマスの間接交渉に参加した米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使と第１次トランプ政権で中東政策を担った娘婿ジャレッド・クシュナー氏も出席した。

こうした中、イスラエル軍は９日、ガザの「複数のテロリストを攻撃し、排除した」と発表した。パレスチナ通信によると、同軍はガザ市内の住宅街などを攻撃し、２９人が死亡し、約４０人が行方不明となった。