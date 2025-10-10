今回は、夕食に文句を言う夫と双子を置いて、家出を計画した妻のエピソードを紹介します。

「おかずは最低5品作れ！」と命令する夫…

「双子を出産しましたが、夫は家事育児を一切やりません。それどころか私に『おかずは最低5品は作れよ』と言ってきたり、お惣菜を買って出すと『1日中家にいるくせに惣菜かよ？』と暴言を吐いてきます。『じゃああんたが作れよ！』と言いたくなりますし、離婚も頭をよぎります。でもまだ育休中ですし、経済的に不安で……。

今子供たちは1歳ですが、まだまだ双子ワンオペ育児と家事の両立に慣れませんし、睡眠不足がたたって倒れる寸前です。そこで私は夫に私の大変さを理解してもらうため、数日間のプチ家出を計画。夫が3連休の日をねらい、双子を夫に任せて家を出ようと考えています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2023年5月）

▽ これぐらいしないと、この夫にワンオペ双子育児や家事の大変さを理解してもらえないのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。