◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手が2勝1敗で迎えた地区シリーズ第4戦のフィリーズ戦で登板し、3回を完璧に抑えるパーフェクトピッチング。この好投にファンが称賛しました。

ドジャースは7回、1点を先制されると、その裏に満塁のチャンスから押しだしのフォアボールで同点とします。するとドジャースは8回からは3人目の投手として佐々木投手にマウンドを任せました。

いきなり先頭に迎えた打者はナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手。一発が出ると怖いところでしたが、1ボールから159キロの直球でライトフライに打ち取ります。

2人目のブライス・ハーパー選手に対してはスプリットを続け、5球目のスプリットでサードフライ、続く打者は162キロの直球でゴロに打ち取り3アウトとしました。強打者2人を打ち取った佐々木投手にファンは熱狂し、スタンドから「ロウキ」と大歓声が上がます。

勢いそのまま9回も任された佐々木投手はレギュラーシーズン含め今季初の中継ぎとしてイニングまたぎの投球。先頭打者のブランドン・マーシュ選手を161キロの直球でゴロにとると、リアルミュート選手には1ボール2ストライクと追い込み、5球目の161キロ直球で今試合初となる三振とします。

佐々木投手は同点のまま延長10回も任され、さらにプレッシャーのかかる場面となりましたが、直球にスプリットなどを織り交ぜ打者を翻弄（ほんろう）。この回も3人を打ち取り1点を守り切ります。

佐々木投手は3回を投げ36球、2奪三振無失点と好投。チームは11回に満塁の場面から、投手のエラーで1点を勝ち越し、サヨナラ勝ちで地区シリーズ突破を決め、リーグ決勝シリーズへと駒を進めました。

佐々木投手の勝利を呼ぶリリーフにSNSでは「救世主に成長すごすぎる」「全身から自信があふれています」「超一流のクローザー降臨」「今日のヒーローは間違いなく佐々木」など、ブルペンの一角として勝利に貢献する佐々木投手を称賛するコメントであふれました。