アメリカ代表の次期ヘッドコーチにヒートのエリック・スポールストラが就任か

10月10日（現地時間9日）。USAバスケットボールが、男子アメリカ代表チームの次期ヘッドコーチ（HC）として、マイアミ・ヒートのエリック・スポールストラHCを雇う予定だと『ESPN』が報じた。

2024年夏の「パリオリンピック」で金メダルを獲得したことで、アメリカ代表は大会5連覇を達成。スポールストラHCは2027年の「FIBAワールドカップ」、翌2028年の「ロサンゼルス・オリンピック」で指揮を執る見込み。

スポールストラHCは、パリ五輪でスティーブ・カーHC（ゴールデンステイト・ウォリアーズHC）の下でリードアシスタントコーチ（AC）を務めており、アメリカ代表指揮官の座を引き継ぐ形となる。

54歳のスポールストラHCは、現役では最長となる18シーズン連続でヒートを束ねる名将の1人。2012、2013年に2連覇を達成したことに加え、2011、2014、2020、2023年にもイースタン・カンファレンスを勝ち上がってNBAファイナルへ進出した。

2028年のロス五輪でアメリカ代表入りが期待されているのは、バム・アデバヨ（ヒート）やアンソニー・デイビス（ダラス・マーベリックス）、ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）、アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）、デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）といったオリンピック経験者たち。

さらにはパオロ・バンケロ（オーランド・マジック）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）といった若手たち、さらには通算4度の金メダルを獲得したケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）も健康体であれば候補に入るだろう。

USAバスケットボールでマネージング・ディレクターを務めるグラント・ヒル（元ピストンズほか）とともに、スポールストラHCが再び金メダルを勝ち獲るためにどんなロスターを作り上げるかは見ものだ。