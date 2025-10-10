&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）と、世界的ダンスグループs**t kingz（シットキングス）の圧巻のコラボダンス動画が公開され、注目を集めている。

【動画】&TEAMフウマとs**t kingzの“キレキレ”コラボダンス／TAEMINの「Veil」を情感たっぷりにカバー／『DayDay.』オフショット（3本）

■『DayDay.』でのキレキレコラボに“フウマくん”がトレンド入り！

10月9日放送の日本テレビ系情報番組『DayDay.』にコメンテーターとして出演したFUMA。番組内では、FANTASTICSの佐藤大樹、INIの許豊凡、WEST.の中間淳太らとともに、高校ダンス動画No.1を決めるコンテスト『LOVEダン2026』の応援サポーターに就任することが発表された。

さらに、ゲストとして登場したst kingzのメンバーとともに、同グループの楽曲「Oh s**t!! feat. SKY-HI」でコラボダンスを生披露。迫力満点のキレキレダンスを見せたFUMAに、X（旧Twitter）では「フウマくん」がトレンド入りするなど、大きな話題となった。

■&TEAM FUMA×s**t kingz 息ぴったりの圧巻コラボダンス

放送後、番組の公式TikTokには、「Oh s**t!! feat. SKY-HI」のダンス動画が公開された。

細身のデニムのセットアップ姿で中央に立つFUMAを、s**t kingzのメンバーが囲み、音の一つひとつを捉えるような高速かつダイナミックな振り付けを披露。一体感あるパフォーマンスで圧倒した。ラストには感激した表情で手を合わせ深くおじぎをするFUMAに、s**t kingzのメンバーが拍手を送る場面も。

FUMAはグループの公式Xで、「まさかまさかのs**t kingzさんと踊れる日が来るとは思ってもいませんでした‼︎」「改めて、ダンスたのしいー!!!!!な朝になりました！DayDay.ありがとー!!!!!」と共演の感激を綴っている。

SNSでは「最高に熱いコラボ」「ネクタイ×ジャケットでバチバチに踊るのかっこよすぎる」「s**t kingzさんありがとうございます！」「ぜひまたコラボ見たい！」「憧れの人と踊れてよかったね！！」「全員踊り終わった後の笑顔が最高！」など、大きな反響が寄せられている。

■FUMA、“憧れの人”SHINeeテミンの新曲「Veil」ダンス動画も

&TEAMの公式SNSには、FUMAが敬愛するSHINee（シャイニー）のTAEMIN（テミン）の新曲「Veil」のダンスチャレンジ動画が公開。緩急のある動きに繊細な表情を織り交ぜ、色気と情熱を滲ませたパフォーマンスで、s**t kingzとのコラボとはまた異なる魅力を放っている。こちらもぜひチェックしたい。

■写真：&TEAM FUMA、s**t kingz、及川光博、手越祐也らとの『DayDay.』豪華集合ショット

■写真：&TEAM FUMA『DayDay.』オフショット