J.Y. Park（ジェイワイパーク）が自身のInstagramを更新。ふたりの娘に囲まれた、家族ショットを公開した。

【写真】そっくりな娘たちに囲まれたJ.Y. Park／釣りや雪だるまつくりなど家族との時間を過ごすJ.Y. Park【動画】沖縄旅行に向かうJ.Y. Park

■家族と沖縄旅行を楽しむJ.Y. Park

J.Y. Parkは、「家族旅行の良い点と悪い点が同時に…」というキャプションと共に1枚の写真を投稿。テーブルで本を見ながらメモをとるJ.Y. Parkに肩にまたがり、頭に両手を乗せてメモをのぞき込む娘と、隣で本を読んでいるもうひとりの娘に囲まれた、なんともほっこりする1枚となっている。以前から「そっくり！」と話題になっていた娘たち。今回の写真も、目を伏せた3人の表情はそっくりだ。

数日前には「#Okinawa」というハッシュタグと共に、沖縄旅行に向かう空港での動画を公開したJ.Y. Park。娘が乗ったふたつのトランクを、上手に押し進めており、「かわいい」「素敵なパパ」と注目を集めていた。

■娘と釣りをするJ.Y. Park

■家族と一緒に雪だるまをつくるJ.Y. Park