地区シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨んだ。1-1の同点の8回には、佐々木朗希投手が登板。リリーフとしては初のイニングまたぎで、3イニング走者をひとりも出さず完璧に抑えた。チームは延長11回に敵投手の悪送球により2-1のサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズへの進出を決めた。試合後、先発登板した“先輩”のタイラー・グラスノー投手も絶賛していた。

佐々木は8回、先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。続く9回もマウンドに上がり、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを空振り三振、ケプラーを三ゴロに封じた。延長に入った10回も三者凡退。打者9人を一人も塁に出さず、2奪三振。完璧な投球だった。最速は8回、ボームに投げた時速100.7マイル（約162キロ）。本拠地を熱狂させた。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは試合後のグラスノーの会見映像を公開。佐々木について「信じられないよ」と絶賛し、「シーズン序盤に彼が経験したことを考えると、戻ってきて、3Aに行き、そしてメジャー復帰して、僕が野球人生で見てきた中で最もえげつないイニングを何回か投げたことは、彼がいかに強いか、そしてどれほどの競争心を持っているかの証だ」と精神力を称えた。

さらに、「何も彼を動揺させていないように見えた。ただストライクを投げ、とてもアグレッシブだった。感銘を受けたし、シーズンの残りの期間、彼が必要になるね」と期待していた。



（THE ANSWER編集部）