地区シリーズは打率.188…今季で4年契約切れる主砲

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。敗れた側のフィリーズで、このシリーズ打率.188に終わったカイル・シュワーバー外野手にとってはこの球団で最後の試合となる可能性があり「いい気分じゃない」「つらい」と言葉を絞り出している。

フィリーズにとっては痛恨の敗戦だった。1-1で迎えた延長11回、ドジャースは2死満塁の好機を作った。打席のパヘスは1ストライクから2球目のシンカーを打ちに行き、投前へのボテボテのゴロ。ただマウンドのカーカリングがこの打球をはじき、間に合わない本塁に送球。このボールが大きくそれる間に三走のキム・ヘソンが生還した。

米フィラデルフィアの地元ニュースサイト「6abc アクション・ニュース」でレポーターなどを務めるジェイソン・デュマ氏は自身のXで、試合後のシュワーバーの言葉を伝えている。

今季56本塁打でナ・リーグのキングに輝いたシュワーバーは、2022年の開幕前に結んだ4年契約が今季で終わり、オフにはFAとなる。これがフィリーズでの最後の試合になる可能性もあり「いい気分じゃないね。クラブハウスでは様々な人間関係を築くけど、どうなるかなんて全くわからないだろう？ たくさんの人と個人的な関係を築き、1年を通して数えきれないほどの時間を過ごし、家族のようになっていく。そうなると、これからどうなるかなんて全く予測できないよ」と言葉を並べた。

続けて「でも彼らは皆、僕がチームをどう思っているかは分かっている。僕はここにいる人々、球団、コーチ、スタッフ全員をリスペクトしている。そして、我々のことを応援してくれるファンたちもいる。他に理由はない、僕たちは勝つことだけを考え続けてきた。だからこそ、今まで以上につらい思いをしていると思う」と話したという。



