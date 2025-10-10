ÎÓÉôÃÒ»Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤¬ÅÚ¥É¥é¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
ÎÓÉôÃÒ»Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤¬¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È ÅÚ¥É¥é¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Á24»þ35Ê¬/¼ç±é¡§µÜºêÈþ»Ò¡Ë¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ï¡¢ºî¶Ê¡§°øÈ¨¹¸¡¢ºî»ì¡§°¾Àî¤á¤°¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÎÓÉô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡£¡ÖÂç»ö¤ÊÊª¤Û¤É¡¡¤¹¤°¤Ë¤Ï¡¡ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓÉô¤ÏºòÇ¯È¯É½¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥¿¥ê¥Ù ¡Á°¦¤Î¥¨¥¯¥é¥ó¡Á¡Ù¤Ç¡¢°øÈ¨¤Î¡ÖÇ¦Åß¡Ê¤¹¤¤¤«¤º¤é¡Ë¡×¡Ê1985Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¥«¥Ð¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°øÈ¨¤«¤é¿·¶Ê¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¦Åß¡×¤âÅö»þÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡×¤¬·ë¤Ð¤ì·ë¼Â¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÓÉô¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£ÎÓÉôÃÒ»Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¤«¤Ä¤Æ²ð¸î¡¢´Ç¸î¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¸«¤ë´õË¾¤äÌ´¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ÍèÇ¯2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎÓÉô¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²9·îËö¤è¤êÁ´¹ñ15¸ø±é¤ËÅÏ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÓÉôÃÒ»Ë CONCERT TOUR 2025¡¦½© ¡Á °¦¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¡Á¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚ¥É¥é¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖºÇ´ü¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«?¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¤Æ
¤³¤Î½©¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜºêÈþ»Ò¼ç±é¡¦ÅÚ¥É¥é¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¡£º£Ç¯¤Î½Õ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Ã±È¯¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤Ï¤ä¤¯¤âÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ÂÔË¾¤ÎºîÉÊ¤À¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾å¿ù¤Þ¤ê¤¨¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜºêÈþ»Ò¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï24Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£ºî¤«¤é¡¢µÒ¤ÎÁ÷·Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç³ØÀ¸Ìò¤ÇÌÝÂåÏÂ¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤áÅ¹¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤é¤Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê!
Âè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢À¶¿åÈþº½¡¢Â¿´ôÀîÍµÈþ¡¢Æ£ÅÄµÝ»Ò¡¢
Âè2ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÊÁËÜ ÌÀ¡¢º´¡¹ÌÚ½Õ¹á¡¢¤«¤È¤¦¤«¤º»Ò¡¢µÝºïÃÒµ×¡¢
±éµ»ÇÉ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈËâË¡¤Î¥ï¥¤¥ó¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸³¶¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¡¢¤½¤ì¤â¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ìÇÕ¤À¤±¡£
Ë¬¤ì¤ëµÒ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÌ´¡É¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡Ù
2025Ç¯9·î24ÆüÈ¯Çä
https://hayashibesatoshi.lnk.to/enishi_CD
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63762
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\3,200¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\2,909
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1. ËºµÑ¤Î¥¿¥ó¥´¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡Ë
2. ¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡Êºî»ì¡§°¾Àî¤á¤°¤ß¡¡ºî¶Ê¡§°øÈ¨¹¸¡Ë
3. ÄÉ¿¡Êºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº¡¡ºî¶Ê¡§Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ë
4. µ§¤ê¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¾®Ìº²Â¡Ë
5. »þ¤¬²á¤®¤ë¤Þ¤Ç¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´Ý»³·½»Ò¡Ë
6. ¾®¤µ¤¤ÃË¡Êºî»ì¡§¾®Ìº²Â¡¡ºî¶Ê¡§ËÙÆâ¹§Íº¡Ë
7. ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Êºî»ì¡§°¤ÌÚà¢»Ò¡¡ºî¶Ê¡§±§ºêÎµÆ¸¡Ë
8. ÍÚ¤«¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎÓÉôÃÒ»Ë¡Ë
¡ãCONCERT TOUR 2025¡¦½© ¡Á °¦¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¡Á¡ä
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
10·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë
10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
10·î13Æü¡Ê½Ë·î¡Ë»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËYCC¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡Ê»³Íü¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡ËÂç¥Û¡¼¥ë¡Ê»³Íü¸©¡Ë
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë Âç¥Û¡¼¥ë¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¸©Î©·à¾ì ±é·à¥Û¡¼¥ë¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÂÀÅÄ»ÔÌ±²ñ´Û¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë³ùÁÒ·Ý½Ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê»³·Á¸©¡Ë
11·î23Æü¡ÊÆü¡ËNHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãÄÉ²Ã¸ø±é¡äÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÎÓÉôÃÒ»Ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È