サヨナラ勝ちのドジャース、痛恨失策の相手右腕が描いた明暗

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとのナ・リーグ地区優勝決定シリーズに延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。喜ぶドジャースナインと、痛恨の決勝エラーを犯した相手投手が一つの画面で描いた明暗に、米国のファンから「映画の一コマみたいだ」「最も美しく、同時に最も残酷」と共感の声が相次いでいる。

まるで“天国と地獄”だった。米メディア「ブリーチャー・リポート」が公式Xに「この瞬間…… フィラデルフィアにとって、なんて痛ましい敗北だろうか」と題して公開した動画は、サヨナラ勝ちで三塁側のドジャースベンチからナインが次々に飛び出していく様子をとらえている。そのド真ん中でうなだれ、頭を上げることもできないのが、決勝エラーを犯してしまったフィリーズのオリオン・カーカリング投手だ。

1-1で迎えた延長11回、ドジャースは2死満塁の好機を作った。打席のパヘスは1ストライクから2球目のシンカーを打ちに行き、投前へのボテボテのゴロ。ただマウンドのカーカリングはこの打球をはじき、間に合わない本塁に送球。このボールが大きくそれる間に三走のキム・ヘソンが生還しサヨナラ勝ちした。

落ち着いて一塁に投げればチェンジという場面。痛恨のミスが生んだ明暗に、米国のファンからはコメントが相次いだ。

「1つの動画にスポーツの美しさが詰まっている」

「ワオ。想像もできないな」

「これは乗り越えられない……」

「全員が主人公だ」

「野球は最も美しく、同時に最も残酷なスポーツだ」

「映画の一コマみたいだ」

この後、ベンチに戻ってもカーカリングは呆然。チームメートが肩を叩き励ましていた。



（THE ANSWER編集部）