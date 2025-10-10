本日公開初日を迎えた劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌、米津玄師「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）が、10月13日(月)に配信リリースされることが決定した。あわせてジャケットも公開となった。

今作のジャケットは奥山由之監督による写真を起用、。これまで全ての楽曲のジャケットを描き下ろしてきた米津にとって、初の写真ジャケットとなった。

▲「1991」ジャケット

また、映画の公開記念特番『めぐり合わせが生んだ軌跡「秒速5センチメートル」ができるまで』第5夜に、米津玄師がインタビュー出演することが決定。本日10月10日(金)24:45〜24:55にフジテレビ系列にて放送されるほか、TVerでも配信される。

そして米津玄師「1991」のラジオキャンペーンが10月13日より全国各地のラジオ局にてスタート。「1991」フローティングペンが対象番組でプレゼントとなる。このたび商品画像も初公開されている。

▲「1991」フローティングペン

『秒速5センチメートル』の原作は、『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（2019年）、『すずめの戸締まり』（2022年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏が原作・脚本・監督をつとめ、2007年に公開された劇場アニメーション作品。センチメンタリズムが凝縮された新海ワールドの原点との呼び声も高く、公開から18年たった今もなお愛され続けており、今回、実写映画として奥山由之監督がメガホンをとった。

奥山由之監督も1991年生まれとなり、米津と同年齢。米津玄師の「感電」「KICK BACK」ミュージックビデオやアーティスト写真を手掛け、深い信頼関係を築いてきた二人が、主題歌と監督として新たなタッグを組む。

今作は、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の３つの時代で描き、東京や種子島など全編ロケで撮影。主演を松村北斗、共演に高畑充希。森七菜、青木柚、木竜麻生、宮粼あおい、吉岡秀隆といった豪華俳優陣が集結し、本日10月10日(金)より全国公開となった。

『秒速5センチメートル』主題歌 米津玄師「1991」のラジオキャンペーンが、10月13日より全国各地のラジオ局にてスタート。「1991」フローティングペンが、対象番組でプレゼントとなる。

■Digital Single 「1991」

2025年10月13日 配信スタート

https://smej.lnk.to/1991

『秒速5センチメートル』主題歌 特設サイト

https://reissuerecords.net/1991/

■劇場用実写映画『秒速5センチメートル』

大ヒット公開中 【ストーリー】

1991年、春。

東京の小学校で出会った貴樹と明里は、互いの孤独にそっと手を差し伸べるようにして、少しずつ心を通わせていった。

しかし、卒業と同時に、明里は引っ越してしまう。

離れてからも、文通を重ねる二人。

相手の言葉に触れるたび、たしかにつながっていると感じられた。 中学一年の冬。

吹雪の夜、栃木・岩舟で再会を果たした二人は、雪の中に立つ一本の桜の木の下で、最後の約束を交わす。

「2009年3月26日、またここで会おう」 時は流れ、2008年。

東京で働く貴樹は、人と深く関わらず、閉じた日々を送っていた。

30歳を前にして、自分の一部が、遠い時間に取り残されたままだと気づきはじめる。

そんな時にふと胸に浮かぶのは、色褪せない風景と、約束の日の予感。 明里もまた、あの頃の想い出と共に、静かに日常を生きていた。 18年という時を、異なる速さで歩んだ二人が、ひとつの記憶の場所へと向かっていく。

交わらなかった運命の先に、二人を隔てる距離と時間に、今も静かに漂うあの時の言葉。

――いつか、どこかで、あの人に届くことを願うように。

大切な人との巡り合わせを描いた、淡く、静かな、約束の物語。 【作品概要】

タイトル 『秒速5センチメートル』

原作 新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督 奥山由之

脚本 鈴木史子

音楽 江粼文武

主題歌 米津玄師「1991」

劇中歌 山崎まさよし「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」

出演 松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮粼あおい 吉岡秀隆

制作プロダクション Spoon.

配給 東宝

コピーライト ©2025「秒速5センチメートル」製作委員会 公式サイト https://5cm-movie.jp

公式X（@5cm_movie_2025） https://x.com/5cm_movie_2025

公式Instagram（@5cm_movie_2025） https://www.instagram.com/5cm_movie_2025/

公式TikTok（@5cm_movie_2025） https://www.tiktok.com/@5cm_movie_2025

◾️＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞ 2025年

11/ 6 (金) 開場 17:00 開演 18:30 長野 長野ビッグハット

11/ 7 (土) 開場 15:30 開演 17:00 長野 長野ビッグハット

11/11(水) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama

11/12(木) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama

11/18(水) 開場 17:00 開演 18:30 大阪 大阪城ホール

11/19(木) 開場 17:00 開演 18:30 大阪 大阪城ホール

11/27(金) 開場 17:00 開演 18:30 福岡 マリンメッセ福岡A館

11/28(土) 開場 15:30 開演 17:00 福岡 マリンメッセ福岡A館

12/ 3 (木) 開場 17:00 開演 18:30 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

12/ 4 (金) 開場 17:00 開演 18:30 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

12/ 8 (火) 開場 17:00 開演 18:30 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館

12/ 9 (水) 開場 17:00 開演 18:30 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館

12/16(水) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama

12/17(木) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama