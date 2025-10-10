みりちゃむ、高校生弟への手作り弁当公開「なんか茶色い」
【モデルプレス＝2025/10/10】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が9日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟への手作り弁当を公開し、話題になっている。
【写真】みりちゃむ「羨ましい」高校生弟への手作り弁当
みりちゃむは「弟のお弁当作ったらなんか茶色い笑笑」「男子高生のお弁当なんてこんなもんか」と手作りの弁当と2つのおにぎりの写真を公開。唐揚げやウインナーといった肉系のおかずがメインに詰められている。
この投稿にファンからは「弟さんのために作ってるの尊敬する」「男子高校生の理想のお弁当」「こんなお姉さん羨ましい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みりちゃむ、弟への手作り弁当公開
◆みりちゃむの手作り弁当が話題
