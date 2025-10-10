あたらよの新曲「ハク」が、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』（2026年1月より放送開始）のオープニングテーマ決定し、アニメPV公開とともにTVサイズ音源が解禁された。

シリーズ累計発行部数250万部を突破した原作は、ヌルゲーを嫌うサラリーマン・山田健一が偶然たどり着いたタイトルのない謎のネットゲームで、難易度設定画面で迷わず最高難易度『ヘルモード』を選ぶと、異世界の農奴の少年・アレンへと転生してしまうところから始まる。アレンは、謎の多い職業「召喚士」を駆使しながら、攻略本もネット掲示板もない異世界で、最強への道を手探りで歩み始める、というストーリーになっている。

今作のオープニングテーマになる「ハク」は、激しい戦いの中を駆け抜ける疾走感あふれる様子が表現され、あたらよ史上最もアップナンバーなロックサウンドに仕上がった。

先日10月8日(水)にあたらよは、先行配信曲「朝凪」を含むミニアルバム『泡沫の夢は幻に』をリリースしたばかり。自身2度目のアジアツアー＜あたらよ「夢語り Yume-gatari」TOUR 2025＞も開催中で、海外9都市と日本5都市を回り、活躍の幅を国内外に拡大している。

◆ ◆ ◆

■あたらよ コメント（「ハク」について）

最高難易度で異世界を生きるアレンの力強い推進力に導かれるようにして生まれた楽曲です。歌詞にも拘りましたので、ぜひ楽しんで聴いてもらえたら嬉しいです。(Vo,G ひとみ)

技や力がぶつかり合う世界。アレン達の生き様や激しい戦いの中で生まれていく感情を音楽で表現しました。自分達も音楽人として生きていく中で学んできた技を存分に曲に落とし込んだのでぜひ注目して聴いていただけたら嬉しいです。(G まーしー)

ヘルモードという難易度の中で一つ一つ手探りで日々成長していく姿を曲に音に詰め込みました。是非、アニメの世界観と共に聴いて頂けたら嬉しいです。(Ba たけお)

◆ ◆ ◆

TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』

2026年1月から放送開始

https://hellmode-anime.com/

TOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ

あたらよ New Mini Album 『泡沫の夢は幻に』

2025.10.8 Release

購入 : https://asab.lnk.to/atarayo20251008AL