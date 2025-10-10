『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章』本日公開！ 次回作『白熱の銀河大戦』26年2.20公開＆特報解禁
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』が本日公開。次回作となる『第五章 白熱の銀河大戦』が、2026年2月20日上映開始されることが発表。併せて、本作のイメージドローイングを担当する麻宮騎亜が描き下ろした第五章ティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】26年2月公開へ！ 『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』特報
『ヤマトよ永遠にREBEL3199』は、『ヤマトよ永遠に』と『宇宙戦艦ヤマトIII』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章にて全国劇場上映される。
次回作となる『第五章 白熱の銀河大戦』は、2026年2月20日に上映開始。第五章ティザービジュアルを使用したポスター（B2サイズ）が特典となった『第五章 白熱の銀河大戦』のムビチケカードが、本日より全国の上映劇場や通販サイトで発売された。
また、ティザービジュアルと鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」が届くムビチケ前売券（オンライン）も、本日より発売中だ。
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』は公開中。『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』は、2026年2月20日公開。
※西崎義展の「崎」は「たつさき」が正式表記
